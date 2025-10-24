Dueños estadounidenses de Chelsea, antes criticados, ahora ganan aceptación

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Contra el telón de fondo geopolítico de la invasión de Rusia a Ucrania a principios de 2022, un consorcio liderado por titanes estadounidenses de capital privado aprovechó la oportunidad para adquirir una de las joyas de la corona del fútbol.

Lo que siguió en Chelsea fue tormentoso y, a veces, desconcertante.

Gastos sin precedentes. Un carrusel de entrenadores. Fiascos en la cancha y el despliegue de mecanismos financieros que parecían más propios de Wall Street que del deporte.

Sin mencionar el ridículo —a raudales— mientras los nuevos propietarios de Estados Unidos parecían cometer un error tras otro en el implacable mundo del fútbol de élite.

Luego, en julio, el Chelsea fue coronado campeón del mundo.

La travesía del caos a la cima del mundo fue tan rápido como poco convencional.

Revolucionando el fútbol

El copropietario Todd Boehly se jactó de que “siempre supo” que el éxito llegaría. Sonrió con orgullo junto a Donald Trump en el MetLife Stadium mientras los jugadores de Chelsea levantaban el trofeo del Mundial de Clubes.

También observaba Behdad Eghbali, el multimillonario iraní-estadounidense cofundador de Clearlake Capital.

Boehly y Clearlake arriesgaron cuando el expropietario ruso del Chelsea, Roman Abramovich, fue sancionado y obligado a una venta apresurada como parte de la represión del gobierno del Reino Unido contra “oligarcas y cleptócratas” con vínculos con el Kremlin.

Algunas de las prácticas del nuevo régimen han coincidido con el endurecimiento de las reglas financieras del deporte. Mientras tanto, algunos aficionados se han quejado del aumento de los precios de las entradas y de la “americanización” de un club inglés con historia.

Pero, crucialmente, también ha habido éxito.

“El club ha tenido suerte hasta cierto punto porque hay toda una serie de cosas en los últimos años sobre las que los hinchas definitivamente podrían haber protestado adecuadamente”, dijo Alex Burke de ‘We Are The Shed’, un grupo de seguidores del Chelsea We Are The Shed. "Las emociones han sido fluctuantes y el club en su conjunto, de alguna manera, se ha salido con la suya”.

Poder adquisitivo

Chelsea no era ajeno a la turbulencia con Abramovich, quien compró el club en 2003 y lo transformó en una potencia. Se contrataban y despedían entrenadores, mientras que los fichajes de estrellas se convirtieron en la norma.

El autor Nick Purewal dijo que los ejecutivos de Chelsea vieron características similares en Boehly —quien tiene una participación en Dodgers de Los Ángeles— y Clearlake al evaluar posibles compradores.

“Abramovich era esa rara cosa de un hombre individual dirigiendo un club de fútbol por su cuenta...

una persona estando a cargo total”, dijo Purewal, quien escribió ‘Sanctioned: The Inside Story of the Sale of Chelsea FC.’

Boehly y Clearlake, dijo, fueron considerados como poseedores de “un comportamiento decisivo similar en los negocios... toma de decisiones rápida y acciones rápidas”.

Y tenían dinero.

Compraron Chelsea por US$3200 millones y gastaron más de US$600 millones en transferencias en su primera temporada.

Pero un equipo que ganó la Liga de Campeones dos años antes terminó en el 12do puesto de la Liga Premier, el peor resultado de Chelsea en casi dos décadas.

Después de una cosecha de 21 trofeos bajo Abramovich, los nuevos propietarios parecían estar desorientados.

Wall Street se encuentra con el fútbol

Sin embargo, la opinión está cambiando a medida que los principios de capital privado —distribución de costos, reestructuración rápida y planificación a largo plazo— están dando resultados.

La temporada pasada, Chelsea se clasificó para la lucrativa Liga de Campeones y conquistó la Conference League de la UEFA. Luego vino la Copa Mundial de Clubes y un premio en metálico de alrededor de US$100 millones.

El experto en finanzas del fútbol Kieran Maguire, presentador del podcast The Price of Football, dijo que la estrategia estaba “funcionando parcialmente”, pero después de gastar más de US$1000 millones en transferencias, hay una gran dependencia de la clasificación para la Champions.

“Los peligros son que si no se clasifican para la Liga de Campeones durante un par de temporadas, eso va a poner un gran agujero en las finanzas”, dijo.

En una era de reglas de gasto cada vez más estrictas, los riesgos son claros y Chelsea fue multado con US$36,5 millones en julio por violar las regulaciones de la UEFA en sus cuentas de 2024. Fue una multa récord de una sola temporada para un club europeo.

“Se sentirán reivindicados por algunos de los éxitos recientes, pero viene con un costo. Todavía lleva advertencias de salud”, dijo Dan Plumley, jefe asociado en la Universidad Sheffield Hallam especializado en finanzas y gobernanza de deportes de equipo. “No estoy seguro de que la gente vea esto como un modelo a seguir”.

Experiencia financiera

Si la inexperiencia de Boehly y Clearlake en el fútbol se mostró al principio, su experiencia en finanzas también fue evidente.

Se adquirieron jugadores con contratos inusualmente largos de hasta ocho años y medio, lo que significa que sus fichas podrían distribuirse a lo largo de la duración de los acuerdos, un instrumento contable conocido como amortización. Algunos lo consideraron innovador; otros como una estrategama del sistema.

Tanto la UEFA como la Liga Premier han limitado desde entonces la amortización a cinco años.

Otro impulso financiero vino con la venta de hoteles propiedad del club y su equipo femenino a subsidiarias de su empresa matriz, visto por algunos como otra laguna explotada.

Confiando en los datos

El Chelsea sigue gastando mucho, pero de manera más inteligente. En el corazón del régimen hay una fe en los números. Las vastas inversiones en datos y exploración están impulsando la toma de decisiones.

La prioridad es fichar jugadores más jóvenes con contratos largos que incluyen incentivos. Un ejemplo es el de Estevao, el delantero brasileño de 18 años. Chelsea tuvo la plantilla más joven de la Premier la temporada pasada.

La estrategia, dijo Maguire, es de alto riesgo pero potencialmente de alto retorno, proporcionando dos oportunidades para optimizar la inversión.

Carrusel de entrenadores

Se han aprendido lecciones sobre el manejo de técnicos de Chelsea después de que Thomas Tuchel, Graham Potter y Mauricio Pochettino tuvieran breves etapas.

Enzo Maresco, el actual timonel, fue una contratación audaz dada su inexperiencia general. Ganó dos trofeos la temporada pasada y devolvió al club a la Champions.

Su estilo basado en la posesión es lo que Chelsea quiere en todos los niveles de edad del club.

Sin embargo, la estructura se está construyendo para evitar depender demasiado de una sola persona, adoptando el enfoque empresarial de “¿Qué pasa si te atropella un autobús mañana?”.

Por ejemplo, hay dos directores deportivos cuando muchos clubes tienen solo uno.

Manteniendo a los aficionados de su lado

El estreno de un DJ en el estadio la temporada pasada fue demasiado para algunos aficionados.

Un problema mayor son los precios de las entradas, que han aumentado durante dos años consecutivos.

En el fútbol, sin embargo, el éxito tiende a curar la mayoría de los males.

Algunos aficionados consideraron una protesta por el precio de las entradas antes de la nueva campaña. Pero, como dijo Burke: “Llegó el primer partido de la temporada y, siendo campeones del mundo, queríamos celebrar eso antes que nada”.

