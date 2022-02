'Dune', 'El poder del perro' Y 'Belfast' lideran las nominaciones a los BAFTA 2022

La Academia Británica de las Artes y Ciencias Cinematográficas y de la Televisión ha anunciado sus nominaciones de la 75.ª edición de los Premios BAFTA, que tendrá lugar el 13 de marzo. 'Dune', la épica adaptación del clásico de ciencia ficción dirigida por Denis Villeneuve, parte como gran favorita con 11 candidaturas. Le siguen 'El poder del perro', de Jane Campion, con 8 nominaciones, y 'Belfast', de Kenneth Branagh, que opta a 6 premios.

Junto a las tres favoritas, por el BAFTA a la mejor película del año optan también 'Licorice Pizza' de Paul Thomas Anderson y 'No mires arriba' de Adam McKay. Las diez candidatas al premio al mejor filme británico del año son la propia 'Belfast', 'Ali & Ava', 'Claroscuro', 'Cyrano', 'Después del amor', 'Hierve', 'La Casa Gucci', 'Sin tiempo para morir', 'Todos hablan de Jamie' y 'Última noche en el Soho'.

Esta 75ª edición , que en su ceremonia de entrega tendrá como presentadora a la actriz y comediante australiana Rebel Wilson, vuelve a reflejar un cambio de tendencia en los premios más importantes de la Academia británica. Tras una innovadora revisión de diversidad de la institución en 2020, los BAFTA han destacado por nominar tanto a producciones de Hollywood como a otras de corte independiente, con protagonistas de diferentes etnias y filmes de diversas nacionalidades.

"La clave de toda la revisión es asegurarse de que más votantes vean más trabajos y todos los cambios se orientaron a eso. Se trata de nivelar el campo de juego", aseguró Krishnendu Majumdar, presidente de los BAFTA, en declaraciones a Variety. "No se trata de estipular cuotas [en las nominaciones], porque no sentimos que eso fuera correcto y la gente no quería eso. Solo quieren que su trabajo sea reconocido", añadió.

Prueba de ese cambio de paradigma son las nominaciones de esta 75ª edición, que siguen la línea ya marcada por los BAFTA otorgados el año pasado, en los títulos como 'Rocks', 'El glorioso caos de la vida' o 'The Mauritanian' obtuvieron varias nominaciones. En este caso, destacan especialmente la categoría a la mejor dirección, en la que están nominadas tres mujeres cineastas (Jane Campion, por 'El poder del perro', Audrey Diwan, por 'El acontecimiento', y Julia Ducournau, por 'Titane') y tres realizadores que han rodado en una lengua diferente al inglés (las cineastas francesas Diwan y Ducournau y el japonés Ryûsuke Hamaguchi con 'Drive my car').

España aspirará al BAFTA al mejor filme de habla no inglesa con 'Madres paralelas', de Pedro Almodóvar', donde competirá contra la japonesa 'Drive My Car', del mencionado Hamaguchi; la italiana 'Fue la mano de Dios', de Paolo Sorrentino; la francesa 'Petite maman', de Céline Sciamma, y la noruega 'La peor persona del mundo', de Joachim Trier. Entre las ausencias, la más destacada es la de Kristen Stewart, quien no ha logrado una candidatura a la mejor actriz por su papel de Diana de Gales en 'Spencer'.

Esta es la lista completa de nominados a los Premios BAFTA 2022:

Mejor película

· 'belfast'

· 'dune'

· 'El poder del perro'

· 'Licorice Pizza'

· 'No mires arriba'

Mejor película británica

· 'belfast'

· 'Ali & Ava'

· 'Claroscuro'

· 'cyrano'

· 'Después del amor'

· 'hierve'

· 'La Casa Gucci'

· 'Sin tiempo para morir'

· 'Todos hablan de Jamie'

· 'Última noche en el Soho'

Mejor dirección

· Paul Thomas Anderson, por 'Licorice Pizza'

. Jane Campion, por 'El poder del perro'

· Audrey Diwan, por 'El acontecimiento'

· Julia Ducournau, por 'Titane'

· Ryûsuke Hamaguchi, por 'Drive My Car'

· Aleem Khan, por 'Después del amor'

Mejor actor

· Adeel Akhtar, por 'Ali & Ava'

· Mahershala Ali, por 'El canto del cisne'

· Benedict Cumberbatch, por 'El poder del perro'

· Leonardo DiCaprio, por 'No mires arriba'

· Stephen Graham, por 'Hierve'

· Will Smith, por 'El método Williams'

Mejor actriz

· Lady Gaga, por 'La Casa Gucci'

· Alana Haim, por 'Licorice Pizza'

· Emilia Jones, por 'CODA: Los sonidos del silencio'

· Renate Reinsve, por 'La peor persona del mundo'

· Joanna Scanlan, por 'Después del amor'

· Tessa Thompson, por 'Claroscuro'

Mejor actor de reparto

· Mike Faist, por 'West Side Story'

· Ciarán Hinds, por 'Belfast'

· Troy Kotsur, por 'CODA: Los sonidos del silencio'

· Woody Norman, por 'C'mon, C'mon. Siempre adelante'

· Jesse Plemons, por 'El poder de perro'

· Kodi Smit-McPhee, por 'El poder del perro'

Mejor actriz de reparto

· Caitríona Balfe, por 'Belfast'

· Jessie Buckley, por 'La hija oscura'

· Ariana DeBose, por 'West Side Story'

· Ann Dowd, por 'Mass'

· Aunjanue Ellis, por 'El método Williams'

· Ruth Negga, por 'Claroscuro'

Mejor estrella revelación

· Ariana DeBose

· Harris Dickinson

· Lashana Lynch

· Millicent Simmonds

· Kodi Smit-McPhee

Mejor debut en dirección, guion o producción

· James Cummings (guion) y Hester Ruoff (producción), por 'Hierve'

· Posy Dixon (dirección y guion) y Liv Proctor (producción), por 'Keyboard Fantasies'

· Rebecca Hall (dirección y guion), por 'Claroscuro'

· Aleem Khan (dirección y guion), por 'Después del amor'

· Jaymes Samuel (dirección y guion), por 'Más dura será la caída'

Mejor guion original

· 'Belfast' - Kenneth Branagh

· 'El método Williams' - Zach Baylin

· 'Licorice Pizza' - Paul Thomas Anderson

· 'No mires arriba' - Adam McKay

· 'Ser los Ricardo' - Aaron Sorkin

Mejor guion adaptado

· 'CODA: Los sonidos del silencio' - Siân Heder

· 'Drive My Car' - Ryûsuke Hamaguchi

· 'Dune' - Denis Villeneuve

· 'El poder del perro' - Jane Campion

· 'La hija oscura' - Maggie Gyllenhaal

Mejor largometraje documental

· 'Becoming Cousteau'

· 'cow'

· 'flee'

· 'The Rescue'

· 'Summer of Soul'

Mejor película de habla no inglesa

· 'Drive My Car' (Japón)

· 'Fue la mano de Dios' (Italia)

· 'La peor persona del mundo' (Noruega)

· 'Madres paralelas' (España)

· 'Petite maman' (Francia)

Mejor película de animación

· 'encanto'

· 'flee'

· 'Los Mitchell contra las máquinas'

· 'luca'

Mejor música original

· 'Dune' - Hans Zimmer

· 'El poder del perro' - Jonny Greenwood

· 'La crónica francesa' - Alexandre Desplat

· 'No mires arriba' - Nicholas Britell

· 'Ser los Ricardo' - Daniel Pemberton

Mejor montaje

· 'belfast'

· 'dune'

· 'Licorice Pizza'

· 'Sin tiempo para morir'

· 'Summer of Soul'

Mejor diseño de producción

· 'cyrano'

· 'dune'

· 'El callejón de las almas perdidas'

· 'La crónica francesa'

· 'West Side Story'

Mejor maquillaje y peluquería

· 'cruella'

· 'cyrano'

· 'dune'

· 'El callejón de las almas perdidas'

· 'La crónica francesa'

Mejor sonido

· 'dune'

· 'Sin tiempo para morir'

· 'Última noche en el Soho'

· 'Un lugar tranquilo 2'

· 'West Side Story'

Mejor fotografía

· 'dune'

· 'El callejón de las almas perdidas'

· 'El poder del perro'

· 'La tragedia de Macbeth'

· 'Sin tiempo para morir'

Mejores efectos visuales

· 'Cazafantasmas: Más allá'

· 'dune'

· 'Free Guy'

· 'Matrix Resurrections'

· 'Sin tiempo para morir'

Mejor casting

· 'dune'

· 'El método Williams'

· 'Fue la mano de Dios'

· 'hierve'

· 'West Side Story'

Mejor cortometraje británico

· 'femme'

· 'stuffed'

· 'The Black Cop'

· 'The Palace'

· 'Three Meetings of the Extraordinary Committee'

Mejor corto de animación británico

· 'Affairs of the Art'

· 'Do Not Feed the Pigeons'

· 'Night of the Living Dead'