“Dune” y “The Power Of The Dog” nominada a los BAFTA

LONDRES (AP) — El éxito taquillero de ciencia ficción “Dune” (“Duna”) y el oscuro Western de Jane Campion “The Power Of The Dog” (“El poder del perro”) encabezan las nominaciones para los Premios de la Academia Británica de Cine (BAFTA por sus siglas en inglés), con Benedict Cumberbatch, Leonardo DiCaprio y Lady Gaga entre los nominados a los premios de actuación.

“Dune”, protagonizada por Timothee Chalamet y Zendaya, recibió once nominaciones el jueves, incluyendo mejor película, cinematografía y música original. “The Power of the Dog”, que se desarrolla en Montana en la década de 1920 y protagonizada por Cumberbatch en el papel de un propietario de un rancho, la sigue con ocho nominaciones, incluyendo mejor director y mejor película.

La película semiautobiográfica de Kenneth Branagh “Belfast”, que cuenta su infancia en Irlanda del Norte durante el violento conflicto norirlandés conocido en inglés como The Troubles, también fue nominado a mejor película y a otros cinco premios.

Branagh no quedó en la lista de nominados a mejor director, pero dijo el jueves que las nominaciones eran un homenaje “increíble a una parte destacada del mundo”. Agregó. “¡Estamos orgullosa y deliciosamente atónitos!”.

Las otros dos nominados a mejor película son la comedia apocalíptica protagonizada por DiCaprio “Don’t Look Up” (“No miren arriba”), y la película del paso a la edad adulta “Licorice Pizza”.

DiCaprio y Cumberbatch están entre los nominados en la categoría de actor principal, junto con Will Smith, quien fue nominado por primera vez a un BAFTA por su papel como padre de Serena y Venus Williams en “King Richard” (“Rey Richard: Una Familia Ganadora”).

Cumberbatch dijo que estaba “profundamente orgulloso y agradecido”.

“El camino para interpretar a Phil Burbank me llevó muy lejos de cualquier cosa familiar para mí y este reconocimiento por ese trabajo se siente como completar el ciclo y volver a casa”, dijo en un comunicado.

Las nominadas a mejor actriz principal son Lady Gaga por “House of Gucci” (“La Casa Gucci”), Alana Haim por “Licorice Pizza” y Emilia Jones por “Coda” (“CODA: Señales del corazón”).

La última película de Daniel Craig como James Bond, “No Time to Die” (“Sin Tiempo Para Morir”) y “West Side Story” (“Amor Sin Barreras”) de Steven Spielberg recibieron cinco nominaciones cada una.

Los organizadores dijeron que los premios están comprometidos a apoyar talentos nuevos y este año todos los actores en la categoría de actor de reparto son nominados por primera vez, e incluyen a Woody Norman por “C’mon”, que a sus 11 años es el nominado más joven del año y la actriz de origen puertorriqueño Ariana DeBose quien interpreta a Anita en “West Side Story”.

“Es realmente halagador, me siento honrada y simplemente maravillada”, dijo DeBose a The Associated Press.

Siguiendo una tendencia de años recientes, la mayoría de las nominaciones de actuación fueron para artistas no británicos.

Los BAFTA, que se entregan anualmente, cumplen su 75 aniversario este año. Los ganadores serán anunciados durante una ceremonia que contará con Rebel Wilson como anfitriona en el Royal Albert Hall en Londres el 13 de marzo.

La ceremonia del año pasado se hizo principalmente online por la pandemia y sólo los anfitriones y presentadores aparecieron en persona.

Lista completa de nominaciones: https://www.bafta.org/film/awards/2022-nominations-winners