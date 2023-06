Duplantis establece la mejor marca del año del salto con pértiga con 6,11m

El plusmarquista mundial de la disciplina, el sueco Armand Duplantis, estableció la mejor marca mundial del año del salto con pértiga tras superar los 6,11m en la reunión atlética celebrada este domingo en Hengelo (Países Bajos).

Apenas un día después de que el estadounidense KC Lightfood realizase el mejor salto del año (6,07m) en Nashville, el sueco de 23 años demostró que es el auténtico dominador de la disciplina.

No obstante, 'Mondo' no pudo superar en Hengelo su propio récord del mundo (6,22m). "Probablemente no tenía las piernas para saltar tan alto", admitió el sueco, que estableció la plusmarca mundial en febrero en Francia.

Duplantis, vigente campeón olímpico y campeón Mundial y de Europa tanto al aire libre como en sala, será el gran favorito al título mundial en el campeonato que se disputará en Budapest a partir del 19 de agosto.

