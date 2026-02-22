Duplantis gana el All Star Perche con 6,06 m

El prodigio sueco del salto con garrocha, Armand Duplantis, conquistó el concurso All Star Perche con un salto de 6,06 m este domingo en Clermont-Ferrand (Francia), pero se quedó sin mejorar su récord del mundo de 6,30 m

Enfermo el sábado y no del todo recuperado este domingo, el doble campeón olímpico superó a la primera las barras a 5,70 m, 5,90 m y 6,06 m para firmar una 37ª victoria consecutiva. Después falló tres intentos en 6,31 m

Cinco meses después de su título de campeón del mundo en Tokio y un 14º récord del mundo, Duplantis logró triunfar en su regreso a un mes de los Mundiales en pista cubierta de Torun (Polonia), a pesar de una intoxicación alimentaria en la noche del viernes al sábado

En Clermont-Ferrand, el sueco se impuso al australiano Kurtis Marschall

El griego Emmanouil Karalis fue tercero