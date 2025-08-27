Duplantis gana la final de la Liga de Diamante en Zúrich sin nuevo récord

El prodigio del salto con garrocha, el sueco Armand Duplantis, ganó este miércoles la final de su prueba en la Liga de Diamante, imponiéndose en Zúrich con 6,00 metros, antes de fallar tres veces ante la barra de 6,10 metros.

En el centro de la ciudad suiza, en la Plaza de la Ópera y junto al lago de Zúrich, se instaló una estructura temporal para la disputa de esta competición y Duplantis no pudo allí ni acercarse a su propio récord mundial, que elevó a mediados de este mes hasta 6,29 metros en Budapest.

"Ha estado realmente bien, me ha gustado el ambiente. Con relación al estadio, es parecido pero también diferente. Me ha gustado, ha estado bien estar cerca de todo el mundo", valoró Duplantis tras su triunfo.

En un ambiente festivo, con un público entusiasta y que podía ver de cerca a varias estrellas del atletismo, el griego Emmanouil Karalis también superó este miércoles los 6,00 metros, pero fue en el tercer intento y Duplantis lo había hecho a la primera.

Karalis, que este año ha llegado al menos a 6 metros en once concursos, se quedó con el segundo puesto.

Ambos se reencontrarán en menos de tres semanas en la gran cita de esta temporada, el Mundial de Tokio (13-21 de septiembre).

Es el quinto año consecutivo que Duplantis gana el título final en la Liga de Diamante, en una disciplina donde es el dominador absoluto.

En la categoría femenina, la victoria en el salto con garrocha fue para la estadounidense Katie Moon (4,82 m).

La Plaza de la Ópera de Zúrich fue también el escenario de un apasionante concurso de salto de altura femenino.

Allí la australiana Nicola Olyslagers se llevó la victoria superando los 2,04 metros en su primer intento, estableciendo de paso una mejor marca personal.

La plusmarquista mundial ucraniana Yaroslava Mahuchikh había superado los 2,02 metros y decidió no enfrentarse a la barra de 2,04 metros, pasando directamente a la de 2,06 metros, que derribó en sus tres intentos.

Este miércoles se decidieron también los títulos de la Liga de Diamante en el lanzamiento de bala, con victoria para el estadounidense Joe Kovacs (22,46 m) y la canadiense Sarah Mitton (20,67 m).

En el salto de longitud masculino hubo una alegría local, con la victoria del suizo Simon Ehammer (8,32 metros).