Es el dominador absoluto del salto con garrocha con apenas 23 años. El sueco Armand 'Mondo' Duplantis, favorito indiscutible al oro el sábado en el Mundial de atletismo de Budapest, se apoya en la misma estrategia de entrenamiento desde sus inicios.

"No quiero cambiar mucho porque trabaja bien y continúa progresando", explicó a la AFP en junio su madre y entrenadora, Helena Duplantis.

Esta exheptatleta y exjugadora de voleibol sueca, instalada en Luisiana (Estados Unidos), se ocupa de la preparación física y de la técnica de carrera de su hijo, mientras que su marido estadounidense Greg Duplantis supervisa el momento de despegue y la técnica para superar las barras.

'Mondo' siempre se recuerda a sí mismo con una garrocha en las manos. Comenzó a saltar ya en el jardín de la casa familiar.

"En la escuela secundaria, los entrenadores locales no estaban a la altura, así que nos encargamos nosotros", indicó la madre del campeón. "Conservamos el mismo funcionamiento desde entonces", insiste.

"No había previsto convertirme en entrenadora, pero alguien tenía que guiar a Mondo. Participé en formaciones de la USATF (Federación Estadounidense de Atletismo). Hemos visto también lo que había funcionado o no con Greg, que como garrochista tuvo un muy buen nivel [mejor marca personal de 5,80 metros], o conmigo. Nos basamos en nuestras propias experiencias", añade esta mujer, que acostumbra a mantenerse en un discreto segundo plano.

- "Naturalmente rápido" -

En la pista de la 'high school' o en el jardín, con sus tres hermanos y su hermana, 'Mondo' repite los mismos gestos. Su llegada en firme al circuito internacional, principalmente en 2019, supuso ya un antes y un después, con viajes por todo el mundo.

"No había imaginado esta vida. Supimos desde muy pronto que iba a batir el récord del mundo, pero no creía que lo batiría tan a menudo siendo tan joven", se sorprende Helena Duplantis.

Después de proclamarse campeón europeo en 2018 y lograr la plata mundial en 2019, Duplantis se convirtió ya en una estrella en la temporada bajo techo de 2020, cuando batió por primera vez el récord del mundo con un salto de 6,17 metros en Torun (Polonia). Una semana más tarde quebró su propia plusmarca, elevándola a 6,18 metros.

Después del título olímpico en 2021 siguió subiendo el techo: superó los 6,19 metros y luego los 6,20 metros en sala en 2022, año en el que logró su primer título de campeón del mundo en Eugene (Estados Unidos), con un salto acompañado de récord mundial: 6,21 metros, al aire libre.

En febrero de este 2023 estableció el que es el actual récord del mundo: 6,22 metros, que saltó en Clermont-Ferrand (Francia).

Relativamente fino para un garrochista (1,81 metros, 78 kilogramos), Duplantis marca la diferencia en su carrera y su agresividad.

"Mondo es naturalmente rápido. Pusimos enseguida el acento en la velocidad de su carrera", explica su madre. "Hoy podría seguramente correr los 100 metros en 10.40", señala, destacando que "gracias a su velocidad utiliza las mismas garrochas que Sergei Bubka, siendo él ocho kilos más ligero".

- "Repetir lo mismo" -

La fuerza y la velocidad son necesarias para doblar y controlar la garrocha, de 5,20 metros y distintos grados de dureza. Casi cada año, 'Mondo' añade a su estuche una garrocha más dura que la temporada anterior.

"Por el momento, continúa siendo cada vez más rápido en el entrenamiento. Por ahora ha sido fácil hacerle progresar, era joven, no había alcanzado todavía su madurez física", continúa Helena Duplantis, que cree posible que de aquí en adelante gane algo de corpulencia "siempre que conserve su sensibilidad con la garrocha".

Pero aunque los cambios sean a veces inevitables, a Duplantis no le gusta la novedad: "No le gusta hacer nuevos ejercicios en el entrenamiento. No le molesta repetir las mismas cosas, prepararse de la misma manera, mes a mes", entre Estocolmo y Lafayette (Estados Unidos), donde cuenta con sendos apartamentos.

En Budapest, el calor y la ausencia de viento podría darle las condiciones perfectas para ir en busca de un nuevo récord mundial.

rg-es/tmn/dr/pm