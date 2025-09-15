Duplantis logra su tercer oro mundial seguido y eleva su récord a 6,30 m

El sueco Armand Duplantis se robó el protagonismo absoluto en el Mundial de atletismo de Tokio este lunes al coronarse por tercera vez consecutiva campeón del mundo y elevar de paso su récord mundial a 6,30 metros.

La medalla de plata fue para el griego Emmanouil Karalis (6,00 m) y el bronce se lo quedó el australiano Kurtis Marschall (5,95 m).

Loco de alegría tras su hazaña, Duplantis se abrazó efusivamente con Karalis antes de correr por el estadio e ir a reunirse con su prometida y con sus padres, presentes en la grada.

El récord llegó en el tercer y último intento, después de derribar en dos ocasiones la barra de 6,30 metros.

Es la decimocuarta vez que el prodigio sueco nacido en Estados Unidos consigue batir la plusmarca mundial desde que lo logró por primera vez en febrero en 2020.

Este año son ya tres las veces que ha conseguido elevar su plusmarca mundial.

Primero lo hizo bajo techo a finales de febrero en Clermont-Ferrand (Francia), con 6,28 metros, y más recientemente lo había logrado, al aire libre, volando por encima de 6,29 metros en Budapest.

El éxito llega además en un estadio Nacional unido para siempre a su carrera deportiva porque allí conquistó en 2021 su primer oro olímpico.

Entonces fue sin récord del mundo y en una edición marcada por la pandemia del covid-19.

Recogió ese oro con mascarilla y la pasada semana, en una conferencia de prensa, admitía que había sido complicado disfrutar de aquel evento porque la situación resultaba "apocalíptica".

En su palmarés, Duplantis, campeón olímpico también el año pasado en París, consigue su tercer oro mundial consecutivo, después de los de Eugene 2022 y Budapest 2023.

A ello añade otra medalla mundial más, la plata que se colgó en los inicios de su carrera en Doha 2019.

¿Dónde está el techo? Seguramente ni él mismo lo sabe pero las sensaciones apuntan a que el listón todavía puede seguir elevándose, posiblemente en varias ocasiones, para que 'Mondo' continúe agrandando su leyenda en el futuro.

