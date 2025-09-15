Duplantis no tiene techo: tercer oro mundial y nuevo récord de 6,30 m

El sueco Armand Duplantis se robó el protagonismo absoluto este lunes en Tokio al coronarse por tercera vez consecutiva campeón del mundo del salto con garrocha y elevar de paso su récord mundial a 6,30 metros.

Loco de alegría tras su hazaña, Duplantis empezó a correr por el estadio para ir a reunirse con su prometida y con sus padres, presentes en la grada.

El récord llegó en el tercer y último intento, después de derribar en dos ocasiones la barra de 6,30 metros.

"Estas dos semanas aquí las he disfrutado mucho.

“Sentía que solo podía irme de Japón consiguiendo el récord del mundo, con esa mentalidad vine hoy”, explicó Duplantis tras su éxito.

Es la decimocuarta vez que el prodigio sueco nacido en Estados Unidos consigue batir la plusmarca mundial desde que lo logró por primera vez en febrero de 2020.

Este año son ya tres las veces que ha conseguido elevar su plusmarca mundial.

Primero lo hizo bajo techo a finales de febrero en Clermont-Ferrand (Francia), con 6,28 metros, y más recientemente lo había logrado, al aire libre, volando por encima de 6,29 metros en Budapest.

El éxito llega además en un estadio Nacional unido para siempre a su carrera deportiva porque allí conquistó en 2021 su primer oro olímpico.

Entonces fue sin récord del mundo y en una edición marcada por la pandemia del Covid-19.

Recogió ese oro con mascarilla y la pasada semana, en una conferencia de prensa, admitía que había sido complicado disfrutar de aquel evento porque la situación resultaba "apocalíptica".

En su palmarés, Duplantis, campeón olímpico también el año pasado en París, consigue su tercer oro mundial consecutivo, después de los de Eugene 2022 y Budapest 2023.

A ello añade otra medalla mundial más, la plata que se colgó en los inicios de su carrera en Doha 2019.

En el concurso de este lunes, donde Duplantis controló con autoridad y aseguró sin temblar su victoria antes de atacar la barra del récord, la medalla de plata fue para el griego Emmanouil Karalis (6,00 m) y el bronce se lo quedó el australiano Kurtis Marschall (5,95 m).

Kambundji y Beamish sorprenden

El récord de Duplantis eclipsó al resto de finales del día en Tokio 2025, donde hubo dos grandes sorpresas con las victorias de la suiza Ditaji Kambundji en 100 metros vallas y del neozelandés Geordie Beamish en los 3000 metros obstáculos.

Kambundji terminó en 12 segundos y 24 centésimas, nuevo récord de su país, en una final donde la campeona olímpica estadounidense Masai Russell fue la decepción al quedar apenas cuarta (12,44).

Por su parte, Beamish triunfó en los 3000 obstáculos con 8 minutos, 33 segundos y 88 centésimas, adelantando en el último suspiro al marroquí Soufiane El Bakkali, que vio escaparse de la mano el que hubiera sido su tercer oro seguido.

Más previsible fue el concurso de lanzamiento de martillo, donde la campeona olímpica canadiense Camryn Rogers revalidó su título mundial (80,51 metros).

Foto-finish en maratón

En el maratón masculino se dio una de las imágenes que será sin duda de las más llamativas de este Mundial: el ganador se decidió por foto-finish.

Con un gran acelerón final, el tanzano Alphonce Simbu consiguió alcanzar sobre la línea al alemán Amanal Petros, con el que terminó igualado a tiempo (2h09:48).

Tras unos momentos de incertidumbre se supo que Simbu se quedaba con el oro por tres centésimas de segundo.

“No sabía si había ganado.

Cuando vi en las pantallas que yo estaba en lo alto lo que sentí fue alivio", admitió Simbu, que había sido bronce mundial en 2017 y que hizo historia al dar a Tanzania su primer oro en un Mundial de atletismo.

La otra noticia del lunes en Tokio 2025 no estuvo sobre la pista, sino que fue el anuncio de que la campeona olímpica de 100 metros y bronce mundial el domingo en esa distancia, Julien Alfred, está lesionada en los isquiotibiales y es baja para los 200 metros, lo que deja el camino más despejado a la estadounidense Melissa Jefferson-Wooden hacia el doblete.

