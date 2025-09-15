LA NACION

Duplantis rompe récord mundial de salto con pértiga por 14ta vez y gana su tercer título mundial

TOKIO (AP) — Armand "Mondo" Duplantis rompió el récord mundial de salto con pértiga por 14ta vez, superando el lunes los 6,30 metros para atrapar su tercer título

Duplantis, quien creció en Luisiana pero compite por Suecia, el país natal de su madre, ganó fácilmente su 49na competencia consecutiva, luego mantuvo al público en el Estadio Nacional de Tokio alrededor durante otra media hora llena de drama para verlo intentar batir la plusmarca.

Superó su altura máxima en su tercer y último intento: la barra aún rebotaba pero no caía mientras él saltaba del colchón para comenzar el festejo.

Recibirá US$70.000 por la victoria más un bono de US$100.000 por establecer el récord en el Mundial.

