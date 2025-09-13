Duplantis se clasifica fácilmente a la final mundial de salto con garrocha
Como era más que previsible, el sueco Armand Duplantis no tuvo que sudar mucho para clasificarse a la final del salto con garrocha del Mundial de atletismo de Tokio, este sábado.
El plusmarquista mundial (6,29 m) intentará conquistar un tercer título seguido en un Mundial, después de Eugene en 2022 y Budapest en 2023.
Será además en el mismo estadio Nacional donde logró su primer oro olímpico hace cuatro años, en plena pandemia del Covid-19.
Su principal adversario en la final será el griego Emmanouil Karalis, que también se clasificó sin sobresaltos, igualmente con 5,75 metros.
Pero la principal duda está en saber si Duplantis puede batir su récord del mundo por decimocuarta vez, volando en este caso por encima de la barra de 6,30 metros.
No estarán en la final ni el español Artur Coll, que se quedó apenas en 5,40 metros, ni el venezolano Ricardo David Montes, que no consiguió superar ninguna barra.
