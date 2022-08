Duplantis y Fraser-Pryce brillan también en Polonia

Dos semanas después de sus títulos mundiales, las estrellas del atletismo Armand Duplantis y Shell-Ann Fraser-Pryce vencieron en sus pruebas este sábado en la reunión de Chorzow (Polonia), en la novena etapa del circuito de la Liga de Diamante.

En una pista húmeda por un tiempo fresco (16 grados centígrados) y lluvioso, Duplantis ganó el concurso de salto con garrocha pasando la barra de 6,10 metros, a 11 centímetros de su récord del mundo, mientras que la velocista jamaicana mejoró en los 100 metros la mejor marca mundial del año (10.66).

Duplantis logró su 6,10 metros en el tercer intento. El prodigio sueco confirmó así su excelente dinámica, después del gran momento vivido en el Mundial de Eugene, donde se colgó el oro mundial con récord mundial (6,21 metros), a finales de julio.

"Estoy contento con mi concurso. Esto supera mis expectativas. No creía que fuera capaz de saltar más alto. No hay muchos lugares en los que se pueda superar los 6,10 metros en estas condiciones", celebró Duplantis, que no intentó luego batir su récord mundial.

"Si las condiciones hubieran sido buenas, sí lo habría intentado", explicó.

'Mondo', de 22 años, sí que logró el récord de esta reunión, que ostentaba desde 2017 el francés Renaud Lavillenie (5,91 metros).

El objetivo ahora para Duplantis es el Europeo de Múnich (15-21 agosto), donde tratará de confirmar su dominio en el salto con garrocha.

- Una veterana que impresiona -

A sus 35 años, Shelly-Ann Fraser-Pryce continúa siendo la más rápida del domingo. La veterana atleta jamaicana rebajó en una centésima su mejor marca mundial del año 2022, que había logrado en la final del Mundial de Eugene.

Superó en esta reunión a la estadounidense Aleia Hobbs (10.94) y a la marfileña Marie-Josée Ta Lou (11.00).

Fraser-Pryce, de 35 años, gana su segundo 100 metros en la Liga de Diamante 2022, después de la cita de París en junio.

Se quedó en Polonia a seis centésimas del mejor crono de su carrera (10.60), que estableció en Lausana (Suiza) el 26 de agosto de 2021.

"El año pasado sentí mucha presión. Decidí disfrutar más esta temporada. Es increíble poder ser tan constante", celebró Fraser-Pryce.

En el Mundial de Eugene, la velocista jamaicana había superado en el podio a dos compatriotas, Shericka Jackson (10.73) y la campeona olímpica Elaine Thompson-Herah (10.81).

Fraser-Pryce ha ganado cinco veces en su carrera el título mundial de 100 metros. En esa distancia tiene también dos oros en Juegos Olímpicos (2008 y 2012).

En los 200 metros femeninos, la victoria fue para la jamaicana Shericka Jackson (21.84), mientras que en los 100 metros masculinos el triunfo fue para el estadounidense Trayvon Bromell (9.95).

Las victorias latinoamericanas en esta reunión fueron para el campeón mundial brasileño Alison Dos Santos, que triunfó en los 400 metros vallas con 47.80, y para el cubano Andy Díaz, ganador en el triple salto con 17,53 metros.

