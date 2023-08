Dupont, Sexton, Jordan... Jugadores a seguir en el Mundial de rugby-2023

Jugadores a seguir durante la Copa del Mundo de rugby de 2023, del 8 de septiembre al 28 de octubre en Francia:

. Antoine Dupont (Francia)

Un fijo en esta n√≥mina. El mejor jugador del mundo en 2021 es el rostro de un combinado galo con altas expectativas en 'su' Mundial. Dotado de un excelente juego con el pie, de una visi√≥n de juego y unas capacidades t√©cnicas fuera de lo com√ļn, el medio scrum y capit√°n de los Bleus, muy buen defensor y atacante temible, lo hace todo bien. El recorrido de los galos en el Mundial pasar√° inevitablemente por el rendimiento de un Dupont vigilado muy de cerca por los rivales.

. Johnny Sexton (Irlanda)

El Mundial ser√° el √ļltimo reto en la inmensa carrera del medio apertura irland√©s de 38 a√Īos. Anotador extremadamente fiable, competidor infatigable, Sexton es el director de orquesta y el alma de Irlanda, primera naci√≥n en la clasificaci√≥n mundial, que parece en mejor disposici√≥n que nunca para pasar al fin el techo de los cuartos de final en Copa del Mundo. Operado de los aductores, el futuro retirado no juega desde la primavera europea y no podr√° participar en los partidos de preparaci√≥n del XV del Tr√©bol debido a una suspensi√≥n. As√≠ pues podr√≠a llegar falto de ritmo al inicio del torneo.

. Siya Kolisi (Sud√°frica)

Operado de una rodilla a finales de abril, el primer capit√°n negro de la historia de los Springboks, proclamados campeones del mundo hace cuatro a√Īos, mantiene una carrera contrarreloj para poder llegar a tiempo a la edici√≥n 2023. El cuerpo t√©cnico sudafricano se muestra optimista y siempre le ha mantenido la confianza a pesar de la incertidumbre, signo de la importancia del tercera l√≠nea, cuyo aura va m√°s all√° de lo deportivo en la naci√≥n arco√≠ris. Sue√Īa con levantar un nuevo trofeo Webb-Ellis antes de descubrir el campeonato de Francia con los colores del Racing 92.

. Will Jordan (Nueva Zelanda)

Arma letal de los All Blacks. Finalizador √ļnico, el wing de 25 a√Īos firm√≥ 23 tries en otras tantas presencias con el maillot negro de Nueva Zelanda. Objeto de migra√Īas recurrentes, estuvo ocho meses alejado de los terrenos de juego antes de firmar un regreso estelar a la selecci√≥n en julio con motivo del Rugby Championship, conquistado por el combinado oce√°nico. Los anfitriones est√°n avisados: no deber√°n dejar el menor espacio a la revelaci√≥n mundial de 2021 durante el partido inaugural el 8 de septiembre en el Stade de France.

. Maro Itoje (Inglaterra)

Menos brillante la temporada pasada que las anteriores, al igual que el combinado ingl√©s, el carism√°tico segunda l√≠nea sigue siendo no obstante una de las figuras del rugby mundial. De 28 a√Īos, el finalista del Mundial-2019, jugador de f√≠sico portentoso y comprometido fuera de las canchas, es capaz de trascender en las grandes citas. Y m√°s a√ļn cuando el XV de la Rosa est√° situado en la parte del cuadro m√°s asequible.

rub/iga/dam

AFP