Duque asegura que no se arrepiente "en absoluto" de la actitud de su Gobierno con el ELN

El expresidente de Colombia espera que las víctimas de la guerrilla participen en los diálogos de paz

MADRID, 23 Nov. 2022 (Europa Press) -

El expresidente de Colombia Iván Duque ha asegurado este martes que no se arrepiente "en absoluto" de la actitud que tuvo su Gobierno frente al grupo armado Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Duque ha sostenido, con motivo de la presentación de un libro sobre su gestión en el país latinoamericano, que uno de los momentos más difíciles de su mandato fue el atentado terrorista que el ELN llevó a cabo en enero de 2019 a la Escuela de Policía General de Santander, en el que murieron 22 jóvenes.

En este sentido, el exmandatario ha indicado que no se arrepiente "en absoluto de la actitud" que tuvieron con ese grupo, en el marco de la suspensión de las negociaciones de paz que se habían iniciado durante la gestión de Juan Manuel Santos, ya que entonces la guerrilla no tenía voluntad de paz, ha insistido.

A pesar de estas declaraciones, Duque ha declarado que su "voz jamás será un obstáculo para la construcción de paz en Colombia", a pesar de que se ha posicionado en contra de "convertir la paz en un proceso electoral", tal y como recoge la emisora RCN.

"No se pueden tolerar actos de terrorismo mientras se habla de paz, el Estado no puede aceptar ceses al fuego bilateral, porque el Estado no se equipara al terrorismo", ha criticado, en referencia a la mesa de diálogo instalada en la capital venezolana entre el Gobierno de Gustavo Petro y la guerrilla.

Las víctimas deben estar presentes

Duque, además, se ha pronunciado sobre las designaciones de los representantes del equipo negociador del lado del Ejecutivo. "Los presidentes son libres de escoger a su equipo y espero que le vaya bien por el bien del país", ha agregado.

Sin embargo, ha criticado que en esa mesa de diálogo no se encuentren las víctimas del ELN. "Me parece importante que la sociedad esté presente en esa mesa de negociación", ya que "deben estar presentes las víctimas del ELN", ha remarcado.

Así, ha explicado que estas declaraciones son críticas constructivas. "Yo no sé hacer política que no sea construyendo, nunca en el ataque personal, siempre tratando de aportar opciones", ha zanjado.

