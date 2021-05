Duque sostiene que es "injusto" generalizar respecto al comportamiento de las fuerzas de seguridad de Colombia

El presidente de Colombia, Iv√°n Duque, ha defendido que es "injusto" generalizar respecto al comportamiento de todos los miembros de la fuerza p√ļblica, en el marco de las protestas antigubernamentales que sacuden el pa√≠s latinoamericano desde hace m√°s de dos semanas, que han dejado varias v√≠ctimas mortales.

El mandatario también ha asegurado que ha mantenido una postura de "cero tolerancia" a conductas de miembros de las fuerzas de seguridad "que violen los Derechos Humanos, la Constitución y la ley", ha recogido Caracol Radio.

Las palabras de Duque han tenido lugar durante un encuentro con j√≥venes de todo el pa√≠s, donde tambi√©n ha reconocido que es "injusto" se√Īalar que todos los que se expresan "pac√≠ficamente" en las calles son "v√°ndalos, terroristas o criminales".

"Eso no es justo, no procede, no tiene lugar. Como tambi√©n es injusto generalizar el comportamiento de todos los miembros de la fuerza p√ļblica", ha reiterado.

Miles de ciudadanos de las principales ciudades de Colombia, como Bogotá, Cali o Medellín, han vuelto a llenar la noche de este miércoles las calles del país latinoamericano para protestar contra el Gobierno. Las marchas han sido en su mayoría pacíficas, aunque se han registrado algunos enfrentamientos y disturbios a lo largo de la jornada.

En este sentido, el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, ha detallado que, de las 170 movilizaciones registradas por las autoridades, √ļnicamente en once fue necesaria la intervenci√≥n de las autoridades. De acuerdo con los datos del Gobierno, el Escuadr√≥n M√≥vil Antidisturbios (ESMAD) se activ√≥ en Popay√°n, Pasto, Neiva, Medell√≠n, Barranquilla, Pereira y Bogot√°, donde tuvieron lugar enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad al final de la jornada.

Las protestas, que han dejado m√°s de 40 muertos hasta el momento, seg√ļn organizaciones civiles, comenzaron como una movilizaci√≥n contra una reforma fiscal planteada por el Ejecutivo, pero, una vez retirada, los manifestantes reclaman medidas para atajar la desigualdad en el pa√≠s.

