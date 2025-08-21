Dura crítica de Meloni por planes de Gaza y Cisjordania

“Italia sigue con profunda preocupación los recientes acontecimientos relacionados con las decisiones tomadas por el gobierno israelí respecto a la situación en la Franja de Gaza y Cisjordania y reafirma firmemente su compromiso con la paz, la seguridad y el respeto del derecho internacional”, afirma Meloni en un comunicado.

Preocupa en particular, detalla la premier, “la decisión de proceder con la ocupación de Gaza, en respuesta al inhumano ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023”, lo que “constituye una nueva escalada militar que solo puede agravar la ya dramática situación humanitaria”.

“Italia condena la decisión de Israel de autorizar nuevos asentamientos en Cisjordania. Esta decisión es contraria al derecho internacional y podría comprometer definitivamente la solución de dos Estados y, en general, las perspectivas políticas para lograr una paz justa y duradera”, sostiene Meloni.

Para la primera ministra italiana, “es necesario un compromiso colectivo para alcanzar un alto el fuego y la liberación de los rehenes, reforzando el esfuerzo internacional para garantizar la asistencia humanitaria urgentemente necesaria para la población civil de la Franja”.

“Italia seguirá apoyando los esfuerzos de los mediadores en este sentido y está dispuesta a desempeñar su papel en una situación postconflicto”, agrega. (ANSA).