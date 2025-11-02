Durant anota 26 y Rockets aplastan 128-101 a Celtics

LA NACION

BOSTON (AP) — Kevin Durant anotó 26 puntos en tres cuartos antes de descansar el cuarto, Amen Thompson añadió 17 puntos y nueve rebotes, y los Rockets de Houston vencieron el sábado por la noche 128-101 a los Celtics de Boston.

Alperen Sengun tuvo 16 puntos, diez rebotes y nueve asistencias para los Rockets. Jabari Smith Jr. y Josh Okogie anotaron 12 cada uno mientras Houston ganó su tercer partido consecutivo tras un inicio de temporada de 0-2 y puso fin a la racha de tres victorias de Boston.

Baylor Scheierman lideró a Boston con 17 puntos. Payton Pritchard tuvo 14 puntos, Josh Minott terminó con diez puntos y seis rebotes, y Jaylen Brown anotó 12 puntos para Boston, descansando el cuarto después de liderar a los Celtics con 32 puntos en una victoria 109-108 en Filadelfia el viernes por la noche.

Los Celtics estuvieron desincronizados durante toda la noche y no pudieron seguir el ritmo de Durant y los bien descansados Rockets, que lanzaron al 57% en la primera mitad y lideraron 66-48 al descanso. Los Rockets superaron a los Celtics en rebotes 53-36.

Durant anotó 12 en el primer período y tenía 20 puntos al descanso.

