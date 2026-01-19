Durant supera a su 'ídolo' Dirk Nowitzki y alcanza el 6to lugar entre los anotadores de la NBA

HOUSTON (AP) — Kevin Durant sabía el domingo exactamente cuán cerca estaba de superar a su ídolo, Dirk Nowitzki, en la lista de máximos anotadores de la NBA.

Durant necesitaba 17 puntos para superar a Nowitzki y colocarse en el sexto lugar en la lista de máximos anotadores de todos los tiempos. Durant consiguió esos puntos y terminó con 18 en una victoria de 119-110 sobre Nueva Orleans. El 15 veces All-Star anotó sus dos últimos puntos desde la línea de tiros libres con 15,2 segundos restantes y añadió otro hito a su carrera.

Durant tiene 31.562 puntos, dos más que Nowitzki (31.560), con Michael Jordan en el quinto lugar con 32.292.

"Estar ahí con Dirk, alguien a quien admiraba, idolatraba, contra quien competí. Tuvimos grandes batallas. Siempre fue un apoyo para mi carrera y mi juego. Así que, ya sabes, estar ahí con una leyenda como esa, es simplemente una locura. Y estar justo debajo de Michael Jordan es una locura, hombre.

"Quiero seguir acumulando, seguir subiendo en las listas, solo ver cómo termino. Ha sido increíble hasta ahora", expresó Durant.

La colección de hitos de Durant no pasa desapercibida para sus compañeros de equipo.

"Está superando a personas cada noche. Está superando a personas en cada categoría. Simplemente sigue logrando hitos y actúa como si no fuera nada. No lo celebra, no estaba ahí tratando de buscarlo y conseguirlo. Simplemente está ahí jugando y sucede de manera orgánica.

"Es un testimonio de lo que se supone que debe ser un jugador de baloncesto", comentó el alero de los Rockets, Jabari Smith Jr. sobre Durant.

Durant reflexionó sobre los primeros años de su carrera cuando él y Nowitzki tuvieron “batallas significativas”, incluyendo las finales de la Conferencia Oeste en 2011. Nowitzki y los Mavericks de Dallas vencieron a Durant y Oklahoma City 4-1 y luego vencieron al Heat de Miami para su primer campeonato de la NBA.

Luego, al año siguiente, cuando los Mavericks intentaron repetir, Durant y los Thunder los eliminaron de los playoffs.

"Hubo momentos al entrar en una serie en los que odiaba a Dirk, ya sabes a lo que me refiero. Estoy seguro de que era viceversa", comentó Durant.

A medida que Durant creció en la liga, idolatró a Nowitzki.

Durant quería el mismo respeto que Nowitzki recibía.

"Intenté emular tanto como pude a todos los grandes jugadores, pero tomé mucho de Dirk", reconoció Durant.

Después de la victoria de los Rockets el domingo por la noche, se reprodujo un mensaje especial de Nowitzki en la pantalla de video.

"Ha sido increíble ver su carrera. Como dije, es uno de los anotadores más puros que este juego ha visto. Así que felicidades KD, sigue adelante. Sube un par de lugares más y sigue así", expresó Nowitzki en el video.

Durant apreció el mensaje de Nowitzki: “que se tome el tiempo de su día para enviarme un mensaje por superarlo en las listas es bastante genial. Habla de lo humilde que es Dirk.”

