Durant y Thompson lideran a los Rockets en victoria 120-96 sobre los Nets

NUEVA YORK (AP) — Kevin Durant anotó 22 puntos y logró un máximo de temporada con 11 asistencias, Amen Thompson sumó 23 puntos y los Rockets de Houston vencieron 120-96 a los Nets de Brooklyn la noche del jueves para su cuarta victoria consecutiva.

Alperen Sengun consiguió 20 puntos, seis rebotes y seis asistencias tras una ausencia de dos partidos para los Rockets, quienes comenzaron rápido en ambas mitades para ganar en Brooklyn por primera vez en siete años. Tari Eason terminó con 15 puntos y nueve rebotes, y Jabari Smith Jr. y Reed Sheppard anotaron cada uno 14 puntos.

Sengun tuvo un ocho de 12 en tiros de campo después de perderse dos partidos por una lesión en la pantorrilla izquierda.

Cam Thomas anotó 21 puntos para los Nets, quienes perdieron su segundo partido consecutivo después de ganar tres seguidos por única vez en esta temporada. Ziaire Williams añadió 14.

Michael Porter Jr., quien lidera a los Nets con un promedio de 25,8 puntos por partido, se perdió el juego debido a una enfermedad junto con los guardias titulares lesionados Egor Demin y Terance Mann. Sin ellos, Brooklyn nunca lideró en su primera derrota en casa ante Houston desde el dos de noviembre de 2018, después de ganar los últimos seis.

