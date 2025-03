Durante combine de NFL, Jack Bech se inspira en hermano asesinado en ataque de Nueva Orleáns

INDIANÁPOLIS (AP) — Jack Bech creció en Lafayette, Luisiana, con la esperanza de emular a su hermano mayor.

Jugaba partidos de fútbol americano contra los amigos de Tiger Bech, la mayoría de los cuales eran cinco o seis años mayores y significativamente más grandes y experimentados que él.

Sin importar ello, Jack Bech solo quería pasar su tiempo haciendo exactamente lo que hacía su modelo a seguir en el fútbol americano.

Resulta que todos esos golpes duros en sus primeros años dieron frutos para el hermano menor de Tiger Bech, colocándolo al borde de una carrera en la NFL. El sábado, Jack Bech recibió la recompensa: entrenar con otros receptores en el combine anual de reclutamiento de la NFL.

Pero a diferencia de los otros 328 invitados en Indianápolis, ingresará en el campo completamente envuelto por el espíritu de Tiger, otrora devolvedor de patadas de Princeton, que fue asesinado en el atentado de Año Nuevo en Nueva Orleáns.

“Sé que sus alas estarán sobre mí de ahora en adelante”, dijo Bech el viernes. “Me ha llevado a nuevas alturas, y aunque he trabajado duro toda mi vida y he hecho cosas que otros no están dispuestos a hacer, siento que he dado un paso completamente nuevo al hacerlo y sé, como dije, que él estará conmigo. Tendrá el mejor asiento de la casa de aquí en adelante”.

Para Jack Bech, el comienzo ha sido turbulento en sus días posteriores a la universidad. Después de la mejor temporada estadística de su carrera —62 recepciones, 1.034 yardas y nueve atrapadas de touchdown— se perdió el tazón de TCU contra la universidad de su estado natal, Luisiana, debido a una lesión de rodilla. A mediados de diciembre, había aceptado una invitación para jugar en el Senior Bowl y comenzó su preparación previa al draft.

Todo cambió repentinamente en la primera madrugada de 2025, cuando el joven Tiger Bech, de 27 años, fue una de las 14 personas asesinadas por el conductor de un camión que embistió a una multitud en Nueva Orleans. De repente, Bech se encontró buscando el equilibrio entre la búsqueda de un sueño de toda la vida y la necesidad de lidiar con el dolor por la muerte de su hermano.

“¡Te quiero siempre, hermano!” escribió Bech en X. “Me inspiraste todos los días, ahora puedes estar conmigo en cada momento. Tengo esto, familia T, no te preocupes. Esto es por nosotros”.

Para cuando llegó el Senior Bowl —exactamente un mes después del ataque— la historia de Bech era bien conocida. Además de la publicación en redes sociales, había concedido entrevistas y contando historias sobre su hermano.

Los organizadores del partido hicieron todo lo posible para ayudar a Bech a rendir un homenaje. En lugar de usar el número 80 como lo hizo en LSU o el número 15 que empleó en TCU, Jack Bech se puso el jersey con el 7 que Tiger usó como homenajeado de la Ivy League en Princeton.

Los organizadores añadieron calcomanías con el número siete a cada casco de los jugadores y luego, en una extraña coincidencia, Bech atrapó un pase de touchdown de dos yardas con siete segundos restantes para darle al equipo Americano una victoria de 22-19. Bech terminó con seis recepciones, 68 yardas y fue el Jugador Más Valioso.

“Lo llamo un guiño de Tiger, simplemente fue algo que vino de mi hermano”, dijo esta semana. “Fue increíble. Todo el amor y apoyo que recibí, no sólo de mis compañeros, sino de todos en el equipo Nacional también. Definitivamente fue un momento superespecial, uno que nunca olvidaré”.

En Indianápolis es diferente. Los números de camiseta aquí se asignan alfabéticamente por posición, dejando a Bech con indumentaria que dice WO 04 para el receptor número cuatro. Pero no necesita un número de jersey como motivación en el combine. Llevaba zapatillas de tenis de Princeton y volvió a trabajar exactamente dos meses después de ese fatídico día en Nueva Orleáns.

Y en un giro extraño, otros cinco jugadores que ingresaron en el campo el sábado también estaban en Nueva Orleáns aquella madrugada: el mariscal de campo Riley Leonard y el receptor Beaux Collins de Notre Dame, así como el corredor Trevor Etienne y los receptores Dominic Lovett y Arian Smith de Georgia.

Todos habían viajado para disputar el Sugar Bowl.

Aunque Bech no corrió las 40 yardas, ocupó el 14to puesto entre los receptores en el salto vertical (34 1/2 pulgadas) y empató en séptimo lugar en el salto de longitud (diez pies, cinco pulgadas). Para Bech, sin embargo, el entrenamiento del sábado significaba mucho más que impresionar a cazatalentos y gerentes generales.

Estaba reflexionando sobre cómo aprendió a jugar con su hermano.

“Tener un hermano mayor, tener a sus amigos alrededor, hizo que siempre quisiera estar con ellos aunque yo era mucho más joven”, dijo Bech. “Sabes que un chico de 16 años es muy diferente a un niño de diez años o un joven de 21 años es muy diferente a un chico de 15 años, así que simplemente aprendí a crecer. Si quería estar con los grandes, tenía que actuar como uno, ya fuera que él me golpeara o algo así. Lo aceptaba, pero eso simplemente me hizo quien soy actualmente, fuerte y resistente”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.