Durao Barroso ve a Europa como "adolescente geopolítico" y reivindica la importancia de que asuma su propia defensa

VIGO, 12 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El expresidente de la Comisión Europea José Manuel Durao Barroso ha calificado a Europa de "adolescente geopolítico" y ha reivindicado la importancia de que asuma su propia defensa ante la dependencia actual que tiene sobre Estados Unidos.

Así lo ha señalado en su intervención durante la primera jornada del Vigo Global Summit de Zona Franca, que se celebra este miércoles y jueves en el Auditorio Mar de Vigo. Ante los más de 1.000 asistentes, Durao Barroso ha explicado que Bruselas tuvo que aceptar un acuerdo comercial "asimétrico" con Estados Unidos porque necesita la "cooperación geopolítica" con el país americano, ya que sigue siendo "dependiente".

"Necesitamos asumirnos como adultos responsables, tener alguna forma de política exterior y seguridad. No contra la OTAN. Separarnos de la OTAN sería un error. Pero asumir nuestra propia defensa de manera más responsable", ha reivindicado.

"Si no estamos listos para la guerra no podemos asegurar la paz", ha apostillado, hablando también de la situación que vive Ucrania tras la invasión rusa. Al respecto, ha dicho que Vladimir Putin "necesita mantener la guerra". "Ahora no puede parar sin concesiones, que Ucrania no quiere dar", ha subrayado.

COMPETITIVIDAD

Entre otros temas, José Manuel Durao Barroso ha hablado de la "pérdida de competitividad" que sufre Europa respecto a países como China o Estados Unidos. Según él, el problema del Continente es que "necesita crisis para avanzar", pero "la competitividad es una crisis a cámara lenta".

"Europa no está haciendo lo suficiente para recuperar esa competitividad", ha criticado, para centrarse en la revolución tecnológica y científica que vive el mundo con avances como la inteligencia artificial, en la cual Europa "está perdiendo espacio".

Por ello, anima a "despertar" y a cambiar la mentalidad, reivindicando la necesidad de "seguir creciendo" para mantener el sistema social que tanto caracteriza a Europa. Para Barroso, solo puede mantenerse si se crece de forma sostenible.