Duras reacciones contra el embajador de EEUU por criticar la ley chilena

Tras reunirse con un representante de esta compañía, el diplomático señaló en X: "Uber está haciendo grandes cosas en Chile! Lamentablemente, la sobre-regulación, como la Ley de Aplicaciones de Transporte, perjudica tanto a las empresas como a los consumidores".

El exagente de la Patrulla Fronteriza estadounidense aludió así a las dificultades para levantar la plataforma digital en la cual empresas como Uber, Didi, Cabify y otras, deben registrar a sus conductores y vehículos.

Judd cerró su mensaje indicando: "esperamos seguir colaborando con empresas tecnológicas estadounidenses como Uber y con el gobierno de Chile para que el país siga avanzando en este nuevo año!".

Su intervención causó polémica en las redes sociales, con más de mil réplicas, muchas conminándolo a no inmiscuirse en leyes y acuerdos internos y otros apuntando a que opina "de manera descarada en política interna local sin ninguna consecuencia".

Entre las autoridades que se hicieron eco, la diputada Carmen Herzt, del Partido Comunista, le hizo un llamado: "embajador, conceda a su cargo la dignidad que corresponde, usted no tiene por qué opinar sobre los asuntos internos de Chile", señaló la congresista.

No fue la única. El senador Alejandro Kusanovic, independiente de derecha, llamó a "no perderse" y recordó "que toda industria que realice una actividad económica en "territorio nacional" debe cumplir las normas… de otra forma es competencia desleal". (ANSA).