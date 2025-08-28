Duro camino para PSG y Real Madrid en Champions, Barça con más fortuna
El París Saint-Germain, vigente campeón, y el Real Madrid, equipo con récord de títulos en el...
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El París Saint-Germain, vigente campeón, y el Real Madrid, equipo con récord de títulos en el torneo (15), tendrán caminos complicados en la fase de liguilla de la Champions, según el sorteo efectuado este jueves en Mónaco, donde el FC Barcelona resultó más afortunado.
El gigante francés tendrá un recorrido especialmente exigente, teniendo que enfrentarse a Bayern de Múnich, Barcelona o al campeón de Europa League Tottenham, entre otros. El Real Madrid tendrá a Liverpool, Manchester City y Juventus como principales adversarios, mientras que Barça, además de PSG, tendrá que verse al Chelsea en una lista de ocho rivales en el que los otros seis parecen de entrada menos temibles.
Otras noticias de Champions League
Más leídas
- 1
Jorge Rial viralizó chats de Lemoine con Martín Menem tras el cruce con Pagano y la diputada lo acusó de violar la ley
- 2
Pagano dijo que Milei le presentó a Spagnuolo y que Martín Menem es “íntimo” de los Kovalivker
- 3
Quién es Ayelén Paleo, la bailarina e hija de la mujer acusada de trata de personas
- 4
Ataque a Milei: el Ministerio de Seguridad asegura que identificó a los responsables de la agresión y evalúa hacer una denuncia