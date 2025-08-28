Duro camino para PSG y Real Madrid en Champions, Barça con más fortuna

El París Saint-Germain, vigente campeón, y el Real Madrid, equipo con récord de títulos en el torneo (15), tendrán caminos complicados en la fase de liguilla de la Champions, según el sorteo efectuado este jueves en Mónaco, donde el FC Barcelona resultó más afortunado.

El gigante francés tendrá un recorrido especialmente exigente, teniendo que enfrentarse a Bayern de Múnich, Barcelona o al campeón de Europa League Tottenham, entre otros. El Real Madrid tendrá a Liverpool, Manchester City y Juventus como principales adversarios, mientras que Barça, además de PSG, tendrá que verse al Chelsea en una lista de ocho rivales en el que los otros seis parecen de entrada menos temibles.