Duro Felguera dice que Romgaz rescindió su contrato de construcción en Rumanía

12 sep (Reuters) - Duro Felguera SA:

* El jueves, Romgaz decidió rescindir el contrato de construcción de la central eléctrica de ciclo combinado de Iernut, Rumania.

* Duro Felguera ha cumplido el contrato estrictamente.

* El retraso en los plazos es consecuencia de las modificaciones introducidas por Romgaz y de las dificultades surgidas durante la ejecución por causas imputables a Romgaz.

* Duro Felguera a su costa los sobrecostes y numerosas reclamaciones frente a Romgaz que nunca han sido atendidas.

* Romgaz ha decidido, unilateralmente y por sorpresa, poner fin a las negociaciones mediante la resolución del contrato, bajo el argumento de incumplimiento por parte de Duro Felguera.

* La acusación es rechazada de plano por Duro Felguera.

* Duro Felguera está analizando las acciones legales que puede emprender.

