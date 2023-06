Duro Felguera espera materializar el préstamo en julio y pedir exención de OPA por Grupo Prodi y Mota.Engil

La empresa cerró 2022 con un beneficio de 5,1 millones de euros

GIJÓN, 27 Jun. 2023 (Europa Press) -

La presidenta Duro Felguera, Rosa Aza, ha expresado este martes su esperanza de que las autorizaciones necesarias para la primera fase de la ampliación de capital, que es la materialización del préstamo por los dos socios inversores, Grupo Prodi y Mota.Engil de México, puedan estar listas este próximo mes de julio.

Una vez disponga de todas las autorizaciones y el préstamo esté ya en la caja es cuando se puede solicitar la exención de OPA de sus dos socios inversores, que tiene unos plazos determinados. "Está un poco justito, con suerte podemos llegar", ha apuntado.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa posterior a la Junta General de Accionistas de Duro Felguera, celebrada este martes en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', en la que ha estado acompañada del CEO de la compañía, Jaime Argüelles.

Con todo, ha señalado que en agosto se haría toda la tramitación y, si no, a la vuelta, en septiembre u octubre. Ha insistido, eso sí, en que son plazos "no cortos". Sobre ello, ha estimado un mínimo de ocho meses desde tener el monto, aunque si se descuenta agosto, que no es hábil para muchas cosas, se situarían en octubre/noviembre para terminar el proceso.

Aza ha recordado que el proceso de ampliación lleva varias fases. La primera fue la captación de una inversión de 90 millones de euros, pero se necesitan autorizaciones previas de diferentes organismos y administraciones.

Tras la solicitud de exención de OPA por parte de los socios industriales, toca comenzar la materialización de la primera fase de ampliación con un capital de 40 millones de euros, con derechos de suscripción de accionistas. Lo que estos no suscriban de esos 40 millones, irá a una segunda ampliación de capital, donde los inversores convierten en capital los préstamos.

De esta forma, 50 millones de euros será por parte del Grupo Prodi, mientras que la parte de 40 millones de acciones no suscritas por los accionistas actuales se suscribirá capitalizando Mota.Engil México lo que reste.

Según Aza, el resto del préstamo se devolverá con lo aportado por los accionistas. Esta ha explicado que, al final, de 90 millones de euros más intereses, no quedará deuda para la compañía porque se transformó en capital. Ha insistido en que todo lleva mucho tiempo reglado.

En cuanto a proyectos futuros y nuevos mercados, ha señalado que buscaban un inversor industrial que tuviera sinergias, y eso ya lo están trabajando.

A mayores, ha apuntado que ya están aprovechando las ventajas que les da el tener estos socios. Aza ha remarcado que recuperar la confianza en la compañía por parte de terceros es "muy complicado". "Si no se fían de ti, no te contratan", ha recalcado, a lo que ha destacado que se ve un cambio a mejor de cómo les reciben los clientes actuales.

Argüelles, por su lado, ha agregado que están trabajando en paralelo al proceso de ampliación de capital con convenios de colaboración, para buscar oportunidades comunes, como es actualmente en México en temas de fertilizantes.

También ha coincidido con Aza en que empiezan a recuperar la confianza de los mercados, y han empezado a trabajar en los ejes comerciales.

Litigios pendientes

Por otro lado, ha considerado que hay una "perspectiva favorable" en lo que se refiere a los litigios que quedan pendientes. Argüelles ha incidido en que no quieren que la empresa se caracterice por cerrar litigios, si no por hacer bien proyectos. Sobre esto último, ha resaltado que ya están en varios proyectos en fase de oferta.

"Se avanzó y mucho", ha destacado, por su lado, Aza, quien ha llamado la atención sobre que hace tres años la lista de litigios era "muy larga, ahora mucho más corta", ha apostillado.

"Estamos alcanzado acuerdos significativos y positivos para la compañía", ha asegurado con referencia a los litigios. Incluso ha enfatizado el hecho de que, en parte, estos litigios fueron lo que llevaron a Duro Felguera a la mala situación económica que le ha llevado hasta aquí. Según esta, la compañía no llegó a esa situación porque sí, sino porque había "litigios pendientes".

A este respecto, ha recalcado que esta actividad empresarial conlleva cierto número de litigios y que todo proyecto tiene un nivel de incertidumbre. Dicho esto, ha indicado que quieren acabar los proyectos "con éxito", para no tener problemas de litigios.

Ha señalado, asimismo, que hay procesos judiciales en marcha como el de Dubai, pero ahora se trabaja en una posible negociación. Aza ha insistido en que antes no había ninguna posibilidad de negociación y ahora parece que se abrió "una ventana de negociación", algo que ha considerado un "éxito". "Crucemos los dedos", ha manifestado sobre el resultado de la negociación.

También sobre Dubai Argüelles ha sostenido que el objetivo es llegar a un acuerdo. Se trata de una obra que lleva parada más de dos años y medio.

Por otro lado, en el caso de la central de ciclo combinado en Djelfa (Argelia), está la obra en ejecución, pero se trata de ver cómo se pueden aumentar los ritmos y cómo agilizar todas las gestiones. En cuanto al resto de procesos litigiosos, siguen "avanzando", según él, que ha insistido en el interés de Duro Felguera en buscar soluciones.

Respecto al ERE, ha indicado que había un acuerdo de salida de 180 personas. Ya el año pasado se fueron algo menos de la mitad, entre jubilaciones y bajas voluntarias, mientras que para el resto de personas ha apuntado que habrá que ver la evolución de la compañía. Argüelles ha incidido en que el objetivo es reducir ese número "al máximo".

Por otro lado, en la Junta de Accionistas se han aprobado, entre otras cosas, las cuentas anuales, el estado de información no financiera consolidado correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022, la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2022 y la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2022.

5,1 millones resultado neto positivo

En cuanto al balance económico, se cerró el pasado año con un Ebitda de 4,3 millones de euros positivos frente a los 9,1 millones negativos del ejercicio anterior. La contratación en 2022 se situó en 348,1 millones de euros, un 99 por ciento superior a la de 2021, mientras que las ventas ascendieron a 117 millones de euros, un 39 por ciento más.

Con todo, Duro Felguera ha acabado 2022 con un resultado neto de 5,1 millones de euros positivos. En cuanto a la cartera de contratos, al cierre del pasado ejercicio ascendía a 555,5 millones de euros, la gran mayoría internacionales.

Europa Press