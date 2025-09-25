Duro Felguera logra principio de acuerdo con la SEPI y los accionistas de control y sube un 20% en Bolsa

MADRID, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

Duro Felguera ha alcanzado un principio de acuerdo con el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y accionistas de control, las empresas mexicanas Prodi y Mota-Engil México, cuya efectividad está pendiente de la obtención de las autorizaciones correspondientes.

Así lo ha comunicado la compañía asturiana este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) después de que el consejo de administración aprobara el pasado lunes, 22 de septiembre, el plan de reestructuración, así como la continuación de los trámites que procedan para procurar su homologación.

La compañía asturiana ha asegurado que continúa desarrollando todas las actuaciones necesarias con los acreedores y demás partes afectadas para "el buen fin de la operación y la viabilidad" de la compañía.

Duro Felguera ha cerrado la jornada bursátil de este jueves con un alza del 20,53%, hasta marcar un precio de 0,273 euros, tras dispararse en algunos momentos de la sesión un 30%.

El grupo de ingeniería y bienes de equipo ya detalló la hoja de ruta diseñada por la dirección durante la negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que terminó afectando a 180 trabajadores, el 12,9% de los cerca de 1400 empleados que integran la empresa.

Tras este principio de acuerdo con la SEPI, la compañía esquiva el concurso de acreedores.

"La dirección de Duro Felguera, liderada por su presidente, Eduardo Espinosa, ya ha concretado un acuerdo con la SEPI, su principal acreedor, y está a la espera de recibir la autorización por parte de los comités de riesgos de los bancos, extremo que prevé lograr en los próximos días", adelantaba este jueves el diario 'El Economista'.

En concreto, el acuerdo estaría basado en el compromiso de los socios de control de Duro Felguera, las empresas mexicanas Prodi y Mota-Engil México, que han aceptado aportar nuevos fondos a la compañía por un importe de 10 millones de euros, con el objetivo de reforzar su viabilidad y evitar la entrada en concurso de acreedores.

Duro Felguera, mientras continúa avanzando en la negociación para vender su sede corporativa en Gijón (Asturias), aunque la operación aún no está cerrada, estudia abandonar el Parque Científico Tecnológico de la ciudad y trasladar toda su estructura corporativa a La Felguera, en Langreo, donde el grupo fue fundado hace 150 años.

Además, la empresa asturiana cerró el acuerdo de venta de su fábrica de calderería pesada 'El Tallerón', ubicada en el puerto de Gijón, a Indra por 3,65 millones de euros.

Finalmente, la compañía ha firmado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 180 trabajadores, casi un 13% de la plantilla, tras rebajar la cifra inicial propuesta, y mejorar las condiciones de indemnización.

Estas tres medidas —venta de la sede, desinversión en 'El Tallerón' y la aplicación del ERE— forman parte del plan de viabilidad con el que Duro Felguera busca asegurar su continuidad.