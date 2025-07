Duro Felguera no constituye la mesa negociadora del ERE aún, pese a facilitar alternativas a los trabajadores

MADRID, 11 Jul. 2025 (Europa Press) - Duro Felguera no ha logrado constituir la mesa negociadora del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en su primera reunión para abordar el despido colectivo anunciado el pasado 23 de junio. En concreto, la representación de los trabajadores no ha llegado a un acuerdo para constituirla pese a que la empresa ha facilitado alternativas, según han informado este viernes a Europa Press fuentes cercanas a la negociación, que explican que eso no significa que no empiece a contar el periodo de cómputo, que es de 30 días y finalizará el 10 de agosto, aproximadamente. Las empresas del grupo asturiano que se verán afectadas por el ERE son cinco, que cuentan con una plantilla de 699 trabajadores, si bien aún no se ha concretado el grado de afectación. Las sociedades 'salpicadas' por este ajuste de plantilla son Duro Felguera (DFSA), DF Operaciones y Montajes (DFOM), DF Energy Storage, DF Intelligent Systems y DF Green Tech, mientras que se quedarán fuera DF Mompresa y DF Calderería Pesada. En cuanto a los centros de trabajo, el ERE afectará a los siguientes emplazamientos: de DFSA, los situados en Asturias y Madrid; de DFOM, los de Asturias, Cartagena, Huelva, Tarragona, Las Palmas y Madrid; de DF Energy Storage, los de Asturias, Huelva y Madrid; de DF Intelligent Systems, el de Asturias; y de DF Green Tech, también el de Asturias. Cabe recordar que, a finales de noviembre de 2022, los trabajadores de Duro Felguera aceptaron el primer ERE planteado por la compañía, mediante el cual se procedió al despido de 180 empleados, frente a los 208 inicialmente previstos. SITUACIÓN CONCURSAL Esta falta de entendimiento para la constitución de la mesa se enmarca, entre otros motivos, en que el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón (Asturias), encargado de su situación concursal, ha dado 'luz verde' a la petición de Duro Felguera de prorrogar su preconcurso de acreedores hasta el próximo 31 de julio. La compañía comunicó el ERE a la representación legal de los empleados pocos días después de la concesión por parte de los juzgados asturianos de la segunda prórroga del preconcurso de acreedores. Así las cosas, Duro Felguera ha explicado que su objetivo es pactar con los acreedores un plan de reestructuración antes de que acabe el mes de julio, de forma que se evite el concurso de acreedores, si bien ha avisado de que "implica un riesgo para los accionistas". El grupo de ingeniería y bienes de equipo ha aclarado que se han logrado "avances" en el curso de las negociaciones y que están "en vías de solución cuestiones relevantes para la definición del plan de reestructuración y su impacto patrimonial para la propia compañía.

