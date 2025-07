Duro Felguera presentará mañana su plan de viabilidad a mesa del ERE, dos días antes de fin del preconcurso

MADRID, 28 Jul. 2025 (Europa Press) - Duro Felguera presentará, previsiblemente, su plan de viabilidad y futuro en la mesa negociadora del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) el martes 29 de julio, mientras que la última reunión para abordar el despido colectivo que afecta al 18% de la plantilla del grupo asturiano tendrá lugar el jueves 31 de julio, fecha que coincide con el vencimiento del plazo de su preconcurso de acreedores. El grupo de ingeniería y bienes de equipo y los representantes de los trabajadores se reunieron el jueves pasado por primera vez después de que el viernes 18 de julio quedara formalmente constituida la mesa que debe abordar el ERE, anunciado a finales de junio y formada por 13 personas, después de que en el encuentro anterior --11 de julio-- no se lograra alcanzar un acuerdo entre la dirección de la empresa y los sindicatos --CCOO, UGT y CSI--. La empresa contempla que el ERE afecte a un total de 249 trabajadores, lo que representa, aproximadamente, el 17,8% de una plantilla formada por cerca de 1400 empleados. En la reunión del jueves todavía no se llegó al punto de ir "al detalle" para discutir con la compañía el porqué de la afectación y si puede ser menor, según informó el presidente del comité de empresa de Duro Felguera por CCOO, Ángel Martínez, en declaraciones a los medios de comunicación, recogidas por Europa Press. En concreto, recordó que "las líneas de negocio que están en venta no forman parte de lo que es la cifra del ERE de 249 personas", aunque confirmó que ese número "tiene que negociarse y discutirse, así como las condiciones en las que se vaya a salir". También insistió en la importancia de buscar soluciones de futuro para la compañía y analizar la viabilidad del plan que se les presente, sin entrar a valorar responsabilidades sobre la situación de la empresa en la última década. En la reunión se comentó que esta semana se va a explicar por parte de la compañía asturiana el plan de viabilidad, para desgranar en detalle la hoja de ruta trazada por la dirección. En este contexto, Susana Fernández, miembro del comité de empresa de Duro Felguera por el sindicato CSI, explicó que ya se ha presentado el informe justificativo en el que la empresa basa su propuesta. "Desde nuestra representación hemos solicitado aclaraciones sobre varios puntos que consideramos poco transparentes", ha criticado. "No podemos valorar una medida de esta envergadura sin garantías reales de sostenibilidad y de mantenimiento del empleo. Es fundamental evitar que, dentro de unos meses, volvamos a enfrentarnos a una situación similar. No olvidemos que en 2022 ya se ejecutó un ERE", argumentó Fernández. A finales de noviembre de 2022, los trabajadores de Duro Felguera respaldaron el primer ERE presentado por la compañía, que supuso el despido de 180 empleados, una cifra inferior a los 208 trabajadores afectados que se habían contemplado inicialmente. UN PLAN QUE "ABANDONE" ÁREAS QUE SUPONEN PÉRDIDAS Según adelantaron desde el comité de empresa, el plan pasa por "abandonar aquellas áreas que suponen pérdidas" para centrarse en contratos más pequeños, con menor exposición, de bajo riesgo, y una rentabilidad aceptable. El sindicato CSI apuntó que se ha exigido que se detalle "con claridad" el plan de viabilidad, ya que resulta imprescindible contar con un plan de futuro --plan industrial-- sólido. "Entendemos que la peor situación sería que se declare el concurso, que esperemos que no sea eso", afirmó el presidente del comité de empresa de Duro Felguera por CCOO, quien confía en que se pueda llegar "con parte de los problemas solucionados" o, al menos, con negociaciones avanzadas que permitan al juez conceder un plazo adicional para cerrar los asuntos pendientes. En este contexto, recordó la existencia de diferentes incertidumbres, como la venta de la fábrica de calderería pesada en Gijón, conocida como 'El Tallerón', a Indra, la negociación con la banca o con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y la aportación de capital del socio. "Hay muchas patas en este banco que tienen que ser aclaradas", concluyó. CALENDARIO DE REUNIONES El presidente del comité de empresa de Duro Felguera por CCOO subrayó que espera que la próxima reunión, prevista para el martes 29 de julio, permita dar respuesta a las preguntas formuladas por los representantes y profundizar en la explicación del plan de viabilidad, para lo que, asegura, "va a haber tiempo de sobra para preguntar, pedir aclaraciones y empezar a ver cosas" a pesar del plazo limitado de 30 días para negociar el ERE. La última reunión, programada para el 31 de julio, coincide con el fin del periodo de preconcurso de acreedores en el que se encuentra actualmente la compañía asturiana. Las sociedades salpicadas por este ajuste de plantilla son Duro Felguera (DFSA), DF Operaciones y Montajes (DFOM), DF Energy Storage, DF Intelligent Systems y DF Green Tech, mientras que se quedarán fuera DF Mompresa y DF Calderería Pesada. En cuanto a los centros de trabajo, el ERE afectará, en el caso de DFSA, a los situados en Asturias y Madrid; en DFOM, a los de Asturias, Cartagena, Huelva, Tarragona, Las Palmas y Madrid; en DF Energy Storage, a los centros de Asturias, Huelva y Madrid; mientras que tanto DF Intelligent Systems como DF Green Tech se verán afectados únicamente en su sede de Asturias. SITUACIÓN CONCURSAL Las negociaciones se enmarcan, entre otros motivos, en que el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón (Asturias), encargado de la situación concursal de Duro Felguera, dio luz verde a la petición de la compañía de prorrogar su preconcurso de acreedores hasta el próximo 31 de julio. La empresa comunicó el ERE a la representación legal de los empleados pocos días después de la concesión por parte de los juzgados asturianos de la segunda prórroga del preconcurso de acreedores. Así las cosas, Duro Felguera explicó que su objetivo es pactar con los acreedores un plan de reestructuración antes de que acabe el mes de julio, de forma que se evite el concurso, si bien avisó de que "implica un riesgo para los accionistas". El grupo asturiano aclaró que se han logrado "avances" en el curso de las negociaciones y que están "en vías" de solución cuestiones relevantes para la definición del plan de reestructuración y su impacto patrimonial para la propia compañía.

