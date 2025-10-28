Duro Felguera sale del preconcurso y presenta su plan de reestructuración al juez para su homologación

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

Duro Felguera ha presentado su plan de reestructuración al Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón (Asturias), responsable de su proceso concursal, para su homologación, con un respaldo "muy amplio" de los acreedores y saliendo así del preconcurso que la compañía había solicitado el pasado 11 de diciembre y prorrogado en varias ocasiones, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"Hoy damos un paso decisivo al presentar el plan de reestructuración al juzgado para su homologación, con un respaldo muy amplio de los acreedores", han confirmado en fuentes de la compañía a Europa Press.

Las sociedades presentaron ante la justicia asturiana la solicitud de homologación judicial del plan de reestructuración, formalizado en escritura pública el pasado 21 de octubre de 2025, una vez aprobado debidamente por los acreedores, según el certificado de mayorías expedido en fecha 27 de octubre de 2025 por el experto en la reestructuración, Lexaudit Concursal.

De conformidad con lo previsto en el artículo 629.2º del Texto Refundido de la Ley Concursal, la 'Clase 1' de cada una de las sociedades cuenta con el voto favorable de más de tres cuartos de los créditos incluidos en dicha clase.

Mediante la presentación de la solicitud de homologación, el grupo de ingeniería y bienes de equipo da por concluido el periodo de negociaciones con los acreedores (preconcurso) e inicia el trámite de homologación judicial del plan de reestructuración.

En concreto, Duro Felguera ha dejado atrás la situación de preconcurso, una fase concebida para facilitar la negociación con los acreedores, solicitada el pasado 11 de diciembre y prorrogada en varias ocasiones.

Con el plan aprobado por las distintas clases y ya presentado para su homologación judicial, la compañía ha comentado que afronta ahora la etapa de revisión en sede judicial, con "pleno respeto" a los plazos del juzgado y con "perspectivas positivas" para una ejecución ordenada del plan.

El objetivo de la empresa es consolidarse como una compañía más ágil y competitiva en los próximos años.

JUNTA EL 14 DE NOVIEMBRE

Duro Felguera ha convocado una junta general extraordinaria de accionistas para el próximo 14 de noviembre, cuyo orden del día se centrará exclusivamente en someter a votación la aprobación o el rechazo del plan de reestructuración en todos sus términos.

El encuentro se celebrará de forma presencial en la sede social del grupo de ingeniería y bienes de equipo, ubicada todavía en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón (Asturias).

En este contexto, la reunión está prevista para las 12:00 horas en primera convocatoria, aunque, en caso necesario, se celebrará en segunda convocatoria al día siguiente, 15 de noviembre, en el mismo lugar y a la misma hora.

El consejo de administración de la compañía asturiana aprobó la semana pasada el plan de reestructuración con el objetivo de garantizar su estabilidad económica, evitar el concurso de acreedores y asegurar la continuidad de sus operaciones en el futuro.

Dentro del plan de reestructuración, el grupo mexicano Prodi, que asumirá el control de Duro Felguera, se ha comprometido a aportar una nueva financiación capitalizable destinada a dotar de liquidez a la compañía asturiana y a garantizar su continuidad y viabilidad a corto y medio plazo.

Los desembolsos, por un importe total de 10 millones de euros, se realizarán una vez firmado el plan y conforme a las necesidades de tesorería del grupo, con anterioridad a su homologación judicial y a las operaciones de reducción y ampliación de capital previstas.

En este contexto, la reestructuración de Duro Felguera frente a su deuda contempla como medida principal la reducción del pasivo y de las contingencias mediante quitas a acreedores ordinarios, subordinados y litigiosos, que en algunas categorías podrían alcanzar hasta el 100% del importe adeudado.

Mota-Engil México sale de Duro Felguera

El proceso de reestructuración de Duro Felguera incluye una recapitalización que contempla una reducción de capital por pérdidas mediante la disminución del valor nominal de todas las acciones que integran su capital social.

Asimismo, se prevé una segunda reducción de capital por pérdidas a través de la amortización total de las acciones en manos de los actuales accionistas de control, las mexicanas Prodi y Mota-Engil México.

Esta operación de reducción de capital estará condicionada a la ejecución simultánea de un aumento de capital mediante compensación de créditos.

Con esta medida, Prodi mantendrá un porcentaje de control en Duro Felguera, es decir, la mayoría del capital y de los derechos de voto, mientras que Mota-Engil México saldrá del accionariado.

El compromiso incluye la aportación de nueva financiación capitalizable destinada a garantizar la actividad de Duro Felguera antes de la homologación del plan.