Duterte fue "fundamental" en el asesinato de miles de personas, dicen fiscales de la CPI

Por Bart Meijer y Bart Biesemans

LA HAYA, 23 feb (Reuters) - El expresidente filipino Rodrigo Duterte fue "fundamental" en el asesinato de miles de personas durante su mandato, afirmaron el lunes los fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI), que presionaron para que se llevara a cabo su juicio

Los fiscales del tribunal de crímenes de guerra en La Haya han acusado a Duterte de tres cargos de asesinato como crimen contra la humanidad, que involucran a decenas de víctimas que, según los acusadores, son solo una fracción del número real de muertos en su campaña de represión contra los presuntos consumidores de drogas y delincuentes

"La llamada guerra contra las drogas de Duterte provocó la muerte de miles de civiles, muchos de los cuales eran niños", dijo el fiscal Mame Niang en la apertura de las audiencias previas al juicio destinadas a confirmar los cargos

"El señor Duterte debe rendir cuentas y este caso debe ser confirmado para su juicio", dijo

Según las normas de la CPI, los jueces tendrán que confirmar los cargos antes de que el caso pueda pasar a juicio

Duterte fue presidente de Filipinas entre 2016 y 2022 y fue detenido y trasladado a La Haya el pasado mes de marzo

Según los fiscales, Duterte creó, financió y armó escuadrones de la muerte para perseguir y matar a presuntos traficantes y consumidores de drogas

Duterte ha insistido durante mucho tiempo en que ordenó a la policía matar solo en defensa propia y siempre ha defendido la represión

"El señor Duterte desempeñó un papel fundamental en la comisión de los delitos imputados. Su contribución fue esencial, ya que se encontraba en el centro del plan para neutralizar a los presuntos delincuentes, incluso mediante el asesinato", dijo Niang

Los opositores de Duterte se reunieron frente al edificio del tribunal y corearon "¡Que Duterte rinda cuentas!" en tagalo

"Espero, y estoy bastante segura, que se confirmen los cargos de asesinato y tentativa de asesinato" y que finalmente se demuestre la culpabilidad de Duterte, dijo a Reuters Cristina Palabay, trabajadora de la alianza de derechos humanos Karapatan, a las puertas del tribunal

Duterte, de 80 años, no estará presente en las audiencias, ya que su defensa dijo que no sería capaz de comprender el proceso debido a su deterioro cognitivo

Una vez concluidas las audiencias el viernes, los jueces dispondrán de un plazo de 60 días para decidir si hay pruebas suficientes para llevar el caso a juicio

(Reporte de Bart Meijer y Bart Biesemans.)