Duterte se negó a ser fichado y amenazó con demandas durante su arresto, dicen policías filipinos

MANILA, Filipinas (AP) — El expresidente filipino Rodrigo Duterte amenazó a un general de la policía con presentar demandas, se negó a ser fichado y dijo a los agentes que “tienen que matarme para llevarme a La Haya” en un tenso enfrentamiento tras su arresto en Manila, ordenado por la Corte Penal Internacional, indicó un general de la policía de Filipinas el jueves.

El mayor general de policía Nicolas Torre proporcionó detalles por primera vez sobre el incidente de 12 horas del martes en una base aérea filipina, antes que él y otros agentes de policía lograran subir al exlíder de 79 años a un jet fletado por el gobierno que lo llevó a La Haya, Países Bajos, donde fue detenido por la corte global bajo cargos de crímenes de lesa humanidad.

Giro de fortuna de Duterte

Duterte fue una vez temido por sus brutales campañas contra el crimen y despreciado por su irreverencia cuando ocupaba el cargo — en una ocasión llamó “hijo de puta” al papa Francisco y dijo que el entonces presidente estadounidense Barack Obama, podía “irse al diablo”. El sorprendente giro de fortuna de Duterte fue celebrado por grupos de derechos humanos como un triunfo histórico contra la impunidad estatal en todas partes.

Duterte fue arrestado el martes luego de llegar al Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila con su pareja de hecho, su hija y amigos de Hong Kong. Posteriormente, fue trasladado bajo fuerte custodia policial a un salón presidencial cercano en la Base Aérea Villamor para someterse al proceso de fichaje de sospechosos criminales arrestados, incluyendo la toma de huellas dactilares, antes de ser llevado a un avión para el largo vuelo a La Haya, donde fue entregado a la CPI, detalló Torre.

Pero Duterte, su familia, abogados y amigos resistieron y evitaron que el exmandatario fuera llevado a un jet ejecutivo Gulfstream G550, según Torre.

Tenso estancamiento de medio día

El enfrentamiento duró aproximadamente 12 horas, afirmó Torre.

“Fue muy tenso”, comentó Torre a The Associated Press. “Uno de mis agentes sufrió una lesión en la cabeza al ser golpeado fuertemente con un teléfono celular” por la pareja de Duterte “y su hija me maldecía con groserías, pero mantuve la calma”.

El expresidente, que solía ser fiscal del gobierno y congresista, se negó a someterse al procedimiento de fichaje policial tras su arresto, añadió Torre.

“Queríamos que le tomaran las huellas dactilares, pero se resistió”, indicó Torre. En una entrevista separada, explicó que arrestó y esposó al secretario ejecutivo del expresidente por bloquear la transferencia de Duterte al avión.

Torre confirmó a la AP la autenticidad de un video que se ha vuelto viral en las redes sociales, en que se ve a Duterte rodeado de su familia, abogados y amigos, preguntando a Torre, quien lideró a los agentes en su arresto, “¿Me van a llevar directamente al avión?”

“Tendrán que matarme para llevarme a La Haya”, citó Torre a Duterte.

“Esa no es nuestra intención, señor”, dijo Torre al tiempo que sus agentes alejaban a uno de los varios hombres que rodeaban a Duterte.

Equipo legal de Duterte impugna su arresto

Los abogados de Duterte afirmaron que las autoridades filipinas no mostraron ninguna copia de la orden de la CPI y violaron sus derechos constitucionales. La administración del presidente Ferdinand Marcos Jr. permitió que el tribunal global tomara custodia de Duterte, aunque Filipinas ya no era parte de la CPI, dijo el equipo legal.

“Nuestro propio gobierno ha entregado a un ciudadano filipino —incluso a un expresidente— a poderes extranjeros”, señaló la vicepresidenta Sara Duterte, hija del expresidente, el martes antes que su padre fuera trasladado fuera de Manila.

“Esto es un flagrante agravio a nuestra soberanía y una ofensa a todo filipino que cree en la independencia de nuestra nación”, afirmó. “Esto no es justicia —esto es opresión y persecución”.

Marcos apareció en televisión nacional alrededor de la medianoche poco después que Duterte fuera trasladado y negó las acusaciones de la vicepresidenta, con quien ha tenido un amargo desencuentro tras el colapso de su vertiginosa alianza política como compañeros de fórmula en las elecciones de 2022.

Duterte predice su destino

En Hong Kong, Duterte dijo a un grupo de seguidores ondeando banderas el domingo, antes de regresar a Manila, que era consciente de que se había emitido una orden de arresto de la CPI en su contra y añadió que estaba listo para ser encarcelado.

“Si este es mi destino en la vida, está bien, lo aceptaré. No puedo hacer nada si me arrestan y encarcelan”, indicó en un discurso cargado de groserías.

Duterte forjó un nombre político hace décadas con su violento enfoque hacia la criminalidad y sus insultos, que se convirtieron en una marca registrada de su persona política, especialmente al amenazar con matar a los narcotraficantes como parte de su guerra contra las drogas ilegales que dejó miles de muertos durante sus largos años en el poder.

Cuando era presidente, Duterte se enfureció cuando Obama criticó su sangrienta campaña contra las drogas ilegales y le dijo en un discurso que “se fuera al diablo”.

En 2015, sorprendió a la dominante Iglesia católica romana cuando lanzó una grosería al manifestar su disgusto por un monstruoso embotellamiento de tráfico en que quedó atrapado en la visita de Francisco a Manila.

“Quería llamar. ‘Papa, hijo de puta, vete a casa’. No vuelvas de visita aquí”, le dijo a una multitud de seguidores, algunos de los cuales se rieron.

Más tarde se disculpó después que obispos filipinos expresaran su shock y consternación.

Joeal Calupitan y Aaron Favila contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.