DWFritz Automation nombra a Brent Barcey vicepresidente y director general de la División de Soluciones de Fabricación Avanzada

DWFritz Automation, LLC, proveedor líder mundial de soluciones de metrología de precisión, inspección y automatización de montaje, ha anunciado que Brent Barcey se incorpora a la empresa como vicepresidente y director general de Soluciones de Fabricación Avanzada. El Sr. Barcey desarrollará y ejecutará la estrategia de lanzamiento al mercado de DWFritz Automation para soluciones de fabricación a medida destinadas a clientes de fabricación de vanguardia. Barcey asume una responsabilidad crítica en un momento en que la empresa aborda la creciente demanda de soluciones y servicios orientados a una fabricación más compleja para productos de alto valor.

«Hoy en día, las líneas de producción requieren capacidades avanzadas que son demasiado costosas, lentas o laboriosas para construirlas internamente. El legado de DWFritz Automation se basa en nuestra capacidad para aliviar las cargas de los clientes», declaró Michael Pacione, director ejecutivo de DWFritz Automation. «Durante más de medio siglo, lo hemos conseguido en determinados sectores. Sin embargo, llevar nuestra profunda experiencia a todos los sectores verticales tiene un valor increíble. Este es el objetivo en el que pretendemos aprovechar la sólida experiencia de Brent en negocios de alta tecnología, robótica, ventas y desarrollo de equipos. Su visión de las expectativas de los clientes de múltiples mercados, combinada con su conocimiento de las estrategias de entrega de soluciones, aumentará en gran medida el liderazgo que tenemos en la actualidad. Estamos encantados de contar con él en el equipo».

El Sr. Barcey aporta más de 25 años de experiencia de liderazgo en robótica, logística, cumplimiento, desarrollo empresarial, automatización y manipulación de materiales. Es un ejecutivo experimentado con amplios conocimientos y desempeño en el desarrollo de asociaciones estratégicas, así como en soluciones de automatización y robótica de vanguardia adaptadas a los complejos retos de la manipulación de materiales y la fabricación.

Antes de incorporarse a DWFritz Automation, el Sr. Barcey fue vicepresidente sénior de Desarrollo Corporativo en Osaro. Allí tuvo una importante labor en la iniciativa de la empresa de robótica de comercio electrónico para racionalizar los centros de cumplimiento en Asia. Antes de su etapa en Osaro, ocupó el cargo de vicepresidente de Ventas y Desarrollo Empresarial en Plus One Robotics, donde ayudó al proveedor de soluciones automatizadas de manipulación de materiales a ampliar su presencia en toda la Unión Europea. También fue director ejecutivo de Ventas Globales de FANUC America Corporation, donde supervisó las verticales de Almacén, Comercio electrónico y Logística.

«A lo largo de mi carrera he adquirido un profundo respeto por las posibilidades de la robótica y la automatización. Tengo la suerte de haber viajado por todo el mundo y de haber visto cómo estas tecnologías avanzadas ayudan a las empresas a transformar los mercados», comentó Barcey. «Cuando surgió la oportunidad de dirigir la división Soluciones de Fabricación Avanzada de DWFritz, la aproveché. Tengo muchas ganas de trabajar en los increíbles logros que vendrán al colaborar con los distinguidos ingenieros, profesionales de ventas y liderazgo de DWFritz».

El compromiso del Sr. Barcey con el movimiento de la robótica y la automatización va más allá de sus funciones corporativas. Actualmente es copresidente de The Robotics Group de MHI, donde, a través de la colaboración y la experiencia compartida, trabaja con otros líderes del sector para configurar el futuro de la automatización y la fabricación avanzada.

Fundado en 1973, DWFritz Automation ( www.dwfritz.com ) es un proveedor líder mundial de soluciones de metrología de precisión, inspección y automatización de montaje para fabricación avanzada. Diseñamos y construimos sistemas de automatización a medida y productos de alta velocidad y rendimiento sin contacto, además de ofrecer soluciones de fabricación avanzada de categoría mundial. Desde nuestras instalaciones en EE. UU., aprovechamos nuestra experiencia en nombre de clientes de los mercados aeroespacial y de defensa, automoción y movilidad electrónica, electrónica de consumo, almacenamiento de energía y baterías, medicina y ciencias biológicas, y semiconductores.

