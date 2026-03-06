Dybala es baja en la Roma para el próximo mes y medio

La AS Roma, cuarta en la Serie A de Italia, no podrá contar durante un mes y medio con su delantero argentino Paulo Dybala, lesionado en la rodilla, informó la prensa italiana este viernes.

Según el periódico La Gazzetta dello Sport y la cadena de televisión Sky Sport, Dybala fue operado el viernes en Roma luego de haber sufrido "una rotura longitudinal completa del menisco externo"

El campeón del mundo en 2022 tuvo que retirarse de la sesión de entrenamiento del jueves debido a lo que el club Giallorosso presentó en un primer momento como "una fatiga muscular"

Su periodo de baja está estimado en 45 días, lo que le hará perderse siete partidos de la Serie A y los octavos de final de la Europa League contra otro club italiano, el Bolonia

Dybala, de 32 años, solo ha marcado dos goles en la Serie A esta temporada, en 17 partidos, y ha perdido su estatus de titular indiscutible a las órdenes de Gian Piero Gasperini

La Roma, cuarta a 16 puntos del líder Inter de Milán, está a solo dos puntos del Nápoles (3º) y se enfrentará al Génova el domingo en la 28ª fecha