Dybala lleva a la Roma al coliderato de la Serie A

Con un gol del argentino Paulo Dybala, la Roma se impuso este domingo 1-0 en Sassuolo y cerrará la octava jornada de Serie A como colíder del campeonato, empatado con el Nápoles.

El conjunto 'giallorosso', que venía de una derrota en casa ante el Inter de Milán (1-0), logró su sexta victoria en liga gracias al internacional Albiceleste (16').

Dybala, que atravesó una temporada 2024-2025 marcada por las lesiones, aprovechó el rechace del guardameta del Sassuolo tras un disparo de Bryan Crisatante para rematar y anotar su segundo gol de la temporada, tras un penal convertido en la derrota del jueves contra el Viktoria Pílsen en Europa League (1-2).

En este caso, su gol sí sirvió para amarrar la victoria, con la que los romanos suman 18 puntos, los mismos que el Nápoles, que había vencido la víspera al Inter (3-1) en el partido más destacado del fin de semana. Pero el equipo napolitano, vigente campeón, es líder gracias a su mejor diferencia de goles (+7 por +5 para la Roma).

"Son tres puntos importantes, sabíamos que podíamos ponernos líderes antes de este partido, pero no nos precipitamos, el campeonato todavía es muy largo", avisó Dybala.

A las órdenes desde julio de Gian Piero Gasperini, la Roma apenas recibe goles (3), lo que la convierte en la mejor defensa del campeonato, aunque tampoco cuenta con números espectaculares en ataque (8 goles).

Cuatro derrotas en el estadio Olímpico

Otra particularidad de la Roma esta temporada es que obtiene mejores resultados como visitante que en el estadio Olímpico. Las cuatro derrotas concedidas esta temporada, dos en campeonato y otras dos en Europa League, han llegado en Roma.

"Estoy muy satisfecho, porque el equipo ha reaccionado bien tras dos derrotas (contra Inter y Viktoria Pílsen) esta semana. La prioridad ahora es volver a ganar en nuestra cancha, hay que recompensar a nuestros tifosi. En casa, tenemos que ser más eficaces", manifestó Gasperini tras la victoria.

Los tres primeros, Nápoles, AS Roma y AC Milan, que empató 2-2 ante el Pisa el viernes en San Siro, están en un solo punto.

El Inter retrocede al cuarto puesto (15 puntos) con tres puntos menos que la dupla de cabeza.

En el último partido del domingo, la Juventus de Turín, que no gana desde el 23 de septiembre, y su entrenador Igor Tudor, ponen mucho en juego ante la Lazio de Roma.

El club más laureado del fútbol italiano, 7º con sus 12 puntos, debe ganar en el Olímpico si no quiere verse distanciado en la carrera por el título.

