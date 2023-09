Con un doblete de Paulo Dybala y el primer tanto como 'giallorosso' de Romelu Lukaku, la Roma pasó por encima del colista Empoli (7-0), este domingo en la cuarta jornada de la Serie A, un resultado que le sirve para dar un buen salto en la tabla.

El equipo entrenado por Jose Mourinho hab√≠a perdido dos de sus tres primeros partidos y era 19¬ļ antes de la cuarta fecha. Ahora es duod√©cima con cuatro puntos.

"Había que enviar un mensaje y lo hemos hecho muy bien, cada jugador ha cumplido su papel", dijo Dybala a la plataforma de televisión DAZN.

La Roma se dio un festín en casa. Abrió el marcador en el minuto dos Dybala, al transformar un penal por mano en el área de Sebastian Walukiewicz.

Seis minutos después el portugués Renato Sanches, cedido por el PSG, hizo el segundo al rematar de cabeza un centro de Rasmus Kristensen.

La Roma se fue al vestuario con tres goles de ventaja, tras el tanto en propia puerta de Alberto Grassi (35).

Ya en la segunda parte Dybala se ilustró con el tanto de la noche: el argentino recibió en la frontal del área y con una finta sentó a dos defensas para quedarse ante el portero, al que batió con clase.

A continuación sirvió para Cristante, que marcó el quinto de la Roma con un disparo desde 20 metros.

- Lukaku firma su primer gol -

En su primer partido como titular desde su llegada como cedido del Chelsea, el gigante belga Lukaku tuvo un impacto inmediato sobre la defensa del Empoli y consiguió marcar en el 82, antes de que Gianluca Mancini cerrara la cuenta (86).

"Hemos jugado muy bien esta noche, queríamos ganar, es una misión cumplida con mucha serenidad. Fue una buena noche para todo el mundo; Lukaku está bien que marcara, pero esto no es importante para mí. Lo más importante es que le de otra dimensión al equipo", dijo Mourinho.

"Pero atenci√≥n, todav√≠a tenemos trabajo por hacer, ahora yo no me he convertido en genial y el equipo por haber logrado esta victoria", a√Īadi√≥ el veterano preparador portugu√©s.

En los otros partidos disputados este domingo, la Fiorentina derrot√≥ 3-2 al Atalanta, mientras que el Lecce sac√≥ un punto en Monza (1-1) para mantenerse cuarto, a cuatro del l√≠der Inter, que venci√≥ 5-1 al Milan el s√°bado en un 'derbi de la Madonnina' extra√Īamente desequilibrado.

La cuarta jornada del campeonato italiano finaliza el lunes con dos partidos: la Salernitana recibe al Torino y el Hellas Verona al Bolonia.

Jr/pm/iga