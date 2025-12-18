Dybala tomó curso de primeros auxilios

El delantero argentino Paulo Dybala participó del curso de primeros auxilios organizado por su colega Edoardo Bove, quien regresó a la Roma tras haber jugado a préstamo en Fiorentina, en cuyas filas militaba cuando sufrió un paro cardíaco en pleno partido con Inter en diciembre del año pasado.

La "Joya" se sumó a la iniciativa que el mediocampista llevó adelante conjuntamente con la Fundación Giorgio Castelli en el centro deportivo Casa Viola y que consistió en un curso de una hora en el que también participaron niños de entre 10 y 12 años que parecían "encandilados" por la presencia del campeón mundial argentino.

Dybala, que realizó tareas de reanimación a modo de práctica durante el curso en cuestión, es un gran amigo de Bove, quien presentó un proyecto de ley en el Senado que lleva su nombre que debería ser debatido y eventualmente aprobado en 2026.

"Enseñar primeros auxilios no es solamente un desafío, sino una responsabilidad. Gracias Paulo", afirmó el ex volante de la Fiorentina en un mensaje publicado en las redes sociales con el que intenta formar consciencia de la importancia de estar preparados para realizar tareas de reanimación ante situaciones de emergencia como las que él mismo vivió.

Bove, de 23 años, tiene implantado un desfibrilador subcutáneo tras el ataque cardíaco que padeció hace poco más de un año en pleno partido, similar al que le implantaron en su momento al mediocampista danés Christian Eriksen cuando disputaba un partido con su selección en la Eurocopa de 2021.

En esos tiempos, Eriksen, que tiene 33 años, era jugador de Inter, pero como el reglamento de la Serie A no contempla la posibilidad de que aquellos implantados militen en esa Liga, firmó contrato con Brentford, del cual pasó luego al Manchester United antes de desembarcar en el alemán Wolfsburgo en esta temporada. Bove anticipó recientemente que podría seguir sus pasos y continuar con su carrera profesional en el fútbol extranjero. (ANSA).