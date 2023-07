E. jean carroll pide al juez que anule contrademanda por difamación interpuesta por trump

Por Jonathan Stempel

NUEVA YORK, 11 jul (Reuters) - La escritora E. Jean Carroll, que convenció a un jurado de que Donald Trump le debía 5 millones de dólares por haber abusado sexualmente de ella y haberla difamado, pidió a un juez que desestime la contrademanda del expresidente de Estados Unidos, que la acusa de haberle difamado al repetir su afirmación de que la violó.

En una presentación judicial el martes en Manhattan, los abogados de Carroll calificaron la contrademanda de Trump como su último esfuerzo por "darle la vuelta" a la derrota de su juicio al afirmar que ella le causó un daño "significativo" insinuando en una entrevista posterior al juicio que el ataque también fue una violación.

"Aquí, en un tribunal federal, donde prevalecen la lógica y la razón en lugar de la sátira, está claro que la nueva contrademanda de Trump por difamación debe ser desestimada con perjuicio", escribió Roberta Kaplan, abogada de Carroll, excolumnista de la revista Elle.

Los abogados de Carroll, de 79 años, también acusaron a Trump de presentar su contrademanda demasiado tarde, para "retrasar una vez más el caso, que, de otro modo, estaría listo para el juicio y ya se habría demorado mucho".

Trump, de 77 años, que aspira de nuevo a la presidencia, demandó a Carroll el 27 de junio, refutando una entrevista en la CNN tras el veredicto del 9 de mayo en la que ella dijo "oh sí lo hizo, oh sí lo hizo" cuando se le preguntó sobre la decisión del jurado de que él no cometió violación.

Sus abogados dijeron que las "repetidas falsedades y declaraciones difamatorias" de Carroll causaron "un daño significativo a su reputación, que, a su vez, le ha producido una cantidad desmesurada de daños y perjuicios".

La contrademanda forma parte de la primera de las dos demandas de Carroll en las que le a acusa a él de difamación -la segunda dio lugar al veredicto de 5 millones de dólares- por negar que la violara en el probador de unos grandes almacenes de Manhattan a mediados de los noventa, que Trump ha apelado.

En la presentación del martes, los abogados de Carroll dijeron que ella no dijo "oh, sí lo hizo" con malicia real, lo que significaría que sabía o tenía indiferencia sobre si la declaración era falsa.

Añadieron que la declaración era "sustancialmente cierta" y, por tanto, no difamatoria, y que simplemente reflejaba lo que Carroll pensaba cuando se leyó el veredicto.

Carroll reclama 10 millones de dólares por daños y perjuicios. El próximo juicio está previsto a celebrarse el 15 de enero de 2024 ante el juez de distrito Lewis Kaplan, que se encargó del juicio anterior. No está relacionado con Roberta Kaplan.

El caso es Carroll v Trump, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 20-07311. (Reportaje de Jonathan Stempel en Nueva York; Editado en español por Sofía D. Pineda)

