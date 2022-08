EA Sports será el nuevo patrocinador de La Liga española

MADRID (AP) — EA Sports será la nueva empresa patrocinadora de La Liga española a partir de la temporada 2023-24.

La Liga anunció el martes que la compañía de videojuegos reemplazará al Banco Santander, que entra a su última temporada como patrocinador principal de la segunda liga doméstica más rica de Europa.

El torneo español y EA Sports firmaron un contrato multianual, informó a The Associated Press una fuente al tanto del acuerdo. La fuente no puede ser identificada debido a que no fue autorizada para dar detalles sobre el contrato.

Según el diario deportivo español Marca, EA Sports pagará 30 millones de euros (30,7 millones de dólares) por temporada a La Liga para dar nombre a las dos principales divisiones del fútbol español, así como el torneo juvenil — LaLiga Promises — y los juegos eléctronicos. El nuevo logo empezará a mostrarse cuando el acuerdo entre en vigencia en 2023.

“Esta asociación ofrecerá novedades en el juego, mejoras destacadas en la retransmisión de los partidos, una mayor interacción con los fans y compromisos conjuntos para apoyar las iniciativas del fútbol base”, dijo La Liga en un comunicado.

Será la primera vez que La Liga, que procura incrementar su alcance mundial y acercarse a la Liga Premier inglesa, tendrá un patrocinador internacional.

La Liga reveló el mes pasado el fin de su vínculo con Santander, que en 2016 reemplazó al también banco español BBVA.

EA Sports anunció en mayo el fin de la relación con la FIFA y cambió el nombre de su popular videojuego a EA Sports FC.

La nueva temporada de La Liga arranca el 12 de agosto.