Eagles adquieren a Tank Bigsby de Jaguars a cambio de dos selecciones de draft, según fuente de AP

JACKSONVILLE, Florida, EE.UU. (AP) — El corredor de los Jacksonville Jaguars Tank Bigsby fue traspasado el lunes a los campeones defensores del Super Bowl, los Eagles de Filadelfia, a cambio de dos selecciones de draft de rondas tardías de 2026, según dijo una persona familiarizada con las negociaciones.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo no había sido anunciado.

Bigsby se volvió prescindible una vez que los Jaguars seleccionaron a Bhayshul Tuten en la cuarta ronda procedente de Virginia Tech. Tuten ha mostrado destellos de ser capaz de asumir un papel principal en algún momento, probablemente la próxima temporada.

Bigsby ya había estado en el mercado de traspasos anteriormente, y los Jaguars encontraron un interesado en Filadelfia. Los Eagles cedieron selecciones de quinta y sexta ronda del draft del próximo año para hacerse con Bigsby.

Filadelfia estaba buscando un suplente para la estrella Saquon Barkley después de que Will Shipley sufriera una lesión en las costillas en un regreso de patada en el partido inaugural.

Bigsby fue una selección de tercera ronda de Auburn en 2023. Ha acumulado 910 yardas por tierra y nueve touchdowns en más de dos temporadas. Sin embargo, tuvo dificultades para atrapar el balón y para bloquear en situaciones de disparo con linebackers o backs defensivos.

Llevó el balón cinco veces para 12 yardas en el partido inaugural contra Carolina el domingo. Observó desde la línea lateral mientras Travis Etienne corría para 143 yardas en 16 acarreos. Los Jaguars también le dieron a Tuten tres acarreos y han instalado a LeQuint Allen, selección de séptima ronda de Syracuse, como el corredor para las terceras oportunidades del equipo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.