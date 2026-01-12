Eagles, campeones del Super Bowl, caen ante 49ers avecinando posibles cambios en personal

La NFL no tendrá un campeón del Super Bowl repetido.

Jalen Hurts, Saquon Barkley y los Eagles de Filadelfia fueron eliminados el domingo por los 49ers de San Francisco en un juego de comodines de la NFC.

Ahora, la presión aumentará sobre el entrenador Nick Sirianni y el coordinador ofensivo Kevin Patullo.

El trabajo de Sirianni no debería estar en peligro. Ha sido un ganador desde que llegó a Filadelfia en 2021. Cinco apariciones en playoffs, tres títulos de división, dos apariciones en el Super Bowl y un trofeo Lombardi en cinco temporadas.

Pero habrá responsabilidad por una ofensiva estancada que plagó a Filadelfia durante toda la temporada y que se mostró nuevamente en una actuación de un solo partido.

Patullo es el probable chivo expiatorio, aunque hay mucha culpa para repartir.

“Habrá tiempo para evaluar el desempeño de todos. En este momento, siento por todos nuestros muchachos en el vestuario, todos los jugadores, todos los entrenadores, la oficina principal, todos los que trabajan tan duro, los fanáticos que vienen y nos apoyan, el Sr. (presidente/CEO Jeffrey) Lurie. Lo siento por todos nosotros, por todos ellos, y habrá tiempo para evaluar todo lo que viene”, señaló Sirianni.

Los Eagles lograron solo 19 puntos y 307 yardas enfrentando a una defensa que carecía de sus dos mejores jugadores: el cazamariscales cinco veces Pro Bowl Nick Bosa y el apoyador cuatro veces All-Pro Fred Warner, entre otros.

Hurts no pudo encontrar su ritmo a pesar de un juego terrestre efectivo. Barkley tuvo 106 yardas por tierra en 26 acarreos, pero su éxito no abrió oportunidades para el ataque aéreo. Hurts completó 20 de 35 pases para 168 yardas con un touchdown. A.J. Brown atrapó solo tres de siete objetivos para 25 yardas.

La secuencia final resumió las luchas del equipo.

Con un marcador de 23-19 en contra, Hurts completó cinco de sus primeros seis pases para avanzar desde la yarda 35 de Filadelfia hasta la yarda 20 de San Francisco. Después de recibir una captura, los Eagles enfrentaron un segundo y 11 con poco menos de un minuto por jugar.

Hurts salió corriendo del bolsillo y lanzó un pase incompleto. El analista de Fox, Tom Brady, quien ha sido uno de los mayores defensores de Hurts, cuestionó su decisión. Brady dijo que el "bolsillo estaba perfecto" pero Hurts se puso "nervioso" y escapó, quitando la mitad del campo. El siete veces campeón del Super Bowl agregó que eso ha sido una tendencia para Hurts.

En tercera oportunidad, Hurts nuevamente lanzó un pase incompleto. En cuarta oportunidad, la llamada de jugada fue cuestionable. Cuatro receptores corrieron rutas verticales contra una defensa de cuatro esquinas diseñada para evitar eso. Hurts lanzó un pase incompleto en doble cobertura, terminando con la aspiración de Filadelfia de seguir el ejemplo de Kansas City con otro título consecutivo.

Patullo siguió a Sirianni desde Indianápolis a Filadelfia y fue promovido de coordinador del juego de pase y entrenador asociado en jefe después de que Kellen Moore se fuera a Nueva Orleans. Los Eagles (11-7) cayeron del octavo lugar en yardas totales al 24 y del séptimo en anotaciones al 19.

Shane Steichen fue el coordinador ofensivo de Sirianni las dos primeras temporadas. Después de que se fue a Indianápolis, Brian Johnson asumió el cargo y fue despedido después de una temporada. Moore llegó después de servir como coordinador ofensivo para los Chargers y Cowboys. Se espera que Sirianni busque fuera de la organización si Filadelfia realiza un cambio.

“Cada vez que pierdes, cada vez que no rindes como quieres como entrenadores y jugadores, te frustras. Lo que les dije a los muchachos es: 'La adversidad te moldea en quien eres si lo permites'. Hay mucho por lo que estar agradecido, pero tienes que usar esta adversidad para moldearte y eso es para todos en ese vestuario: yo mismo, los entrenadores, los jugadores. Deja que el dolor te moldee en lo que quieres ser, y usaremos esto como lo usamos al final del '22, '23 porque todo eso fue necesario para el '24. Veremos qué depara el futuro”, señaló Sirianni.

49ers resilientes

Los 49ers (13-5) perdieron a la estrella ala cerrada George Kittle por un desgarro del tendón de Aquiles y aún así encontraron la manera de lograr la sorpresa en la hostil Filadelfia, donde perdieron el juego de campeonato de la NFC hace tres años después de que Purdy se lesionara en el primer cuarto.

A pesar de perder jugadores clave durante toda la temporada, los 49ers siguen ganando en lo que ha sido el mejor trabajo de entrenador de Kyle Shanahan hasta ahora.

Ahora, los Niners se dirigen a Seattle (14-3) para enfrentar a los Seahawks, que son el primer sembrado, con poco descanso porque la NFL decidió hacerlos jugar el sábado. Mientras tanto, los Bears recibirán a los Rams el domingo, aunque ambos equipos jugaron el sábado.

Los 49ers y los Seahawks dividieron la serie de la temporada con cada uno ganando en el camino. Seattle ganó 13-3 en San Francisco en la Semana 18 con el primer sembrado en juego para el ganador.

“Nos jugaron muy bien. Definitivamente nos vencieron, pero sé que podemos jugar mejor que eso. Me alegra que tengamos otra oportunidad”, comentó Shanahan.

El MVP se luce

Josh Allen mostró por qué es el actual MVP de la NFL, liderando a los Bills de Buffalo a una victoria de remontada 27-24 en Jacksonville.

A pesar de ser golpeado por los Jaguars, Allen siguió levantándose y llevó a su equipo a la ronda divisional por sexta temporada consecutiva bajo el entrenador Sean McDermott.

Los Bills (13-5) también tienen que jugar con poco descanso el próximo sábado en Denver.

Patriots dominan

Los expertos que dijeron que Nueva Inglaterra tenía un calendario fácil y que fracasaría en los playoffs.

Los Patriots (15-3) dominaron a Justin Herbert y los Chargers de Los Ángeles en una victoria de 16-3 el domingo por la noche. Recibirán al ganador del juego del lunes por la noche entre los Texans y los Steelers.

___

On Football analiza los temas más importantes de la NFL semana a semana. Para más análisis de On Football, dirígete aquí.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes