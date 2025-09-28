Eagles mantiene su invicto con victoria 31-25 ante Buccaneers

TAMPA, Florida, EE. UU. (AP) — Los Eagles de Filadelfia utilizaron un tush push falso, otro touchdown de equipos especiales y una parada defensiva tardía para mantenerse invictos.

Jalen Hurts lanzó dos pases de touchdown, Sydney Brown devolvió un despeje bloqueado para anotar y los Eagles vencieron el domingo 31-25 a los Buccaneers de Tampa Bay para su vigésima victoria en 21 juegos.

La única derrota en ese período para los campeones reinantes del Super Bowl fue contra Washington en diciembre pasado en un juego que Hurts dejó con una conmoción en la primera mitad.

El gol de campo de 65 yardas de Chase McLaughlin para Tampa Bay en la última jugada de la primera mitad fue el más largo en la historia de la NFL en un estadio al aire libre.

Jugando con un bíceps lesionado que lo limitó en la práctica esta semana, Baker Mayfield tuvo pases de TD de 77 yardas y 72 yardas, pero lanzó una intercepción en el primer intento desde la yarda 11 de los Eagles con su equipo abajo 31-23 a mitad del último periodo.

Los Bucs tuvieron otra oportunidad con el balón en la yarda 40 de Filadelfia y poco menos de dos minutos restantes, pero Mayfield fue capturado por Moro Ojomo y un pase en cuarta y nueve solo avanzó dos yardas.

El pateador de despeje de los Eagles, Braden Mann, salió de los límites para un safety que terminó el juego.

