Eagles necesitan de Hurts para asegurar liderato de la NFC

FILADELFIA (AP) ‚ÄĒ El primer puesto de la Conferencia Nacional sigue en la mesa para los Eagles.

Igualmente la situación del lesionado quarterback Jalen Hurts.

Hurts se perdi√≥ la derrota de Filadelfia ante Dallas por un esguince en el hombro derecho ‚ÄĒuna derrota que evit√≥ que los Eagles se consagraran campeones de la Divisi√≥n Este de la NFC y que confirmaran el primer lugar de la Conferencia. De haber ganado no necesitar√≠an que Hurts regrese en la temporada regular.

‚ÄúVa a hacer todo lo que pueda para estar saludable y si est√° saludable, va a jugar‚ÄĚ, asegur√≥ el entrenador Nick Sirianni el lunes.

Pero incluso con foja de 13-2, los Eagles necesitan de su QB titular para ganar sus dos √ļltimos encuentros y terminar como l√≠deres de la Conferencia, con una semana de descanso y ventaja de casa en la postemporada.

Gardner Minshew jug√≥ bien ante los Cowboys, pero debido a que los Saints (6-9) a√ļn tienen esperanzas de avanzar, los Eagles usar√°n a Hurts, si est√° saludable.

Los Eagles arrollaron para tener la mejor marca de la NFL antes de que perdieran el s√°bado ante Dallas. Por ahora el camino al primer lugar qued√≥ un poco complicado: De ganar Dallas sus dos √ļltimos duelos y si Filadelfia pierde ante Saints y Giants, los Cowboys se consagrar√≠an campeones del Este. Si se desarrolla ese escenario y de alguna forma pierden Minnesota y San Francisco sus dos √ļltimos juegos, los Cowboys quedar√≠an l√≠deres de la Conferencia.

Esos son demasiados deseos para Dallas.

Para Filadelfia es menos complicado; gana uno (o si Dallas pierde) y celebran el liderato.

Qué funciona

Incluso si Minshew es titular por segunda vez, no deber√≠an preocuparse. De acuerdo con el sitio fivethirtyeight.com, los Eagles tiene el 97% de probabilidad de ganar su divisi√≥n, el 96% de tener una semana de descanso y el 22% de ganar el Super Bowl. Minshew no fue realmente la raz√≥n por la que los Eagles perdieron (aunque su √ļltimo tiro no estuvo ni cerca de ning√ļn receptor). Lanz√≥ para 355 yardas, complet√≥ 24 de 40 pases para dos touchdowns en su primer encuentro como titular.

Necesita ayuda

Los Eagles necesitan completar m√°s jugadas ‚ÄĒy dejar de regalar tantos balones. Filadelfia cometi√≥ dos de sus cuatro balones perdidos en los √ļltimos cinco minutos ante Dallas y un equipo que logr√≥ un r√©cord de franquicia teniendo siendo la seguridad con el bal√≥n su fortaleza, de pronto tiene problemas para quedarse con el bal√≥n.

AP