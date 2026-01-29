EasyJet registra mayores pérdidas trimestrales afectada por costes de expansión

Por Joanna Plucinska y Rishab Shaju

LONDRES, 29 ene (Reuters) - La aerolínea británica de bajo coste easyJet dijo que las reservas para el verano boreal estaban creciendo con fuerza, a pesar de que reportó el jueves una mayor pérdida en el primer trimestre, afectada por los costes de expansión y los precios bajos del invierno boreal.

"Este año, el periodo de reservas de enero, tradicionalmente muy activo, ha registrado niveles récord tanto en volumen como en ingresos, ya que las reservas para el verano (boreal) de 2026 siguen aumentando", dijo la compañía.

El invierno suele ser el periodo más flojo para las aerolíneas, que dependen de la demanda de primavera y verano para aumentar sus ingresos.

EasyJet registró unas pérdidas operativas de 76 millones de libras (US$105 millones) en los tres meses hasta el 31 de diciembre, frente a las pérdidas de 40 millones de libras del año anterior.

A pesar de ello, la aerolínea mantuvo sin cambios sus previsiones para 2026. Sus acciones avanzaban un 2% en las primeras operaciones bursátiles.

(US$1 = 0,7229 libras)

(Información de Joanna Plucinska en Londres y Rishab Shaju y Yadarisa Shabong en Bangalore; edición de Janane Venkatraman y Mark Potter; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)