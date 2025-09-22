Eatable Aventures lanza 'FoodRise', un hub para transformar el sistema alimentario del Cono Sur

LA NACION

MADRID, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

La aceleradora Eatable Adventures, en alianza con el brazo de innovación y venture capital del Banco Interamericano de Desarrollo, BID Lab, ha lanzado 'FoodRise', un nuevo hub regional fundador para transformar el sistema alimentario del Cono Sur a través de la tecnología, colaboración e impacto, según informó la compañía en un comunicado. El hub se articula en torno a tres ejes: la aceleración de startups, el impulso a la industria a través de soluciones innovadoras y la generación de ecosistema localizadas en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Así, la primera iniciativa será el lanzamiento de un programa de aceleración para startups del Cono Sur, con especial énfasis en el impacto económico, ambiental y social. En general, las líneas de trabajo incluyen proyectos de emprendimiento que aborden retos críticos del sector, como son la extensión de la vida útil de los alimentos, la reducción de desperdicios y residuos o la optimización de procesos, logístico y retail. A través de este proyecto, Eatable Adventures busca atraer inversión internacional y acelerar marcos regulatorios para que la ciencia y el talento de estos cuatro países se conviertan en soluciones escalables y sostenibles.

