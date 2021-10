Eaton eMobility Presenta Fusibles de Alto Voltaje Bussmann® de la Serie EVK, Optimizados para Vehículos Electrificados de Alta Potencia

SOUTHFIELD, Michigan--(BUSINESS WIRE)--oct. 26, 2021--

La empresa de administración de energía Eaton anunció hoy que su negocio de movilidad eléctrica ha presentado la Serie EVK, nueva línea de fusibles de la serie Bussmann ®. La nueva línea de fusibles de alto voltaje cumple con los requisitos para su uso en los últimos vehículos electrificados (electrified vehicles, EV) de alta potencia con clasificaciones de hasta 1000 voltios de corriente continua (volts of direct current, VCC) y 600 amperios.

Eaton’s EVK series fuses are designed to manage and protect the charging systems of electric commercial, passenger and high-performance vehicles such as sports cars and large sport-utility vehicles. (Photo: Business Wire)

Los fusibles de la serie EVK de Eaton están diseñados para administrar y proteger los sistemas de carga de vehículos eléctricos comerciales, de pasajeros y de alto rendimiento, como automóviles deportivos y grandes vehículos deportivos utilitarios. Los fusibles permiten arquitecturas de sistemas EV más avanzadas y admiten la aceleración y el alcance del vehículo en un paquete eficaz.

“La clasificación de alto voltaje del fusible EVK proporciona protección del sistema de rango completo en un paquete económico al tiempo que satisface las necesidades de los paquetes de baterías de alto voltaje”, indicó Till Wagner, Gerente de Producto, Conmutación y Protección de Energía de Vehículos Eléctricos, eMobility de Eaton. “Tenemos muchos años de experiencia en diseño y aplicaciones con vehículos eléctricos. Nuestra huella global de producción e investigación permite a Eaton brindar soluciones óptimas a los clientes globales y locales. Nuestros fusibles de la serie Bussmann ayudan a garantizar una protección confiable de los componentes del circuito. Para proporcionar un rendimiento óptimo, simulamos condiciones de conducción y carga únicas para clientes específicos.”

Con sus pruebas de simulación patentadas, Eaton puede verificar el rendimiento y la confiabilidad adecuados durante la vida útil del fusible por el tiempo que dure el vehículo. Cuando ocurren cortocircuitos severos debido a una falla, como un choque o una ruptura del aislamiento, los fusibles aíslan toda la energía disponible e interrumpen el circuito de manera segura. La limitación de corriente también es importante, ya que restringe la energía total de falla, lo que permite que los componentes descendentes del sistema sobrevivan al evento de falla.

La línea completa de fusibles de la serie Bussmann requiere hasta un 33 % menos de espacio que las soluciones de fusibles tradicionales, ofrece reducción de peso y protección contra cortocircuitos para conductores. La serie está diseñada pensando en el futuro a medida que aumentan los requisitos de batería y se introducen tecnologías, como las baterías de estado sólido de alta densidad energética. Los fusibles de la serie Bussmann están disponibles en ocho tamaños de estructura diferentes, que van desde 15 amperios para componentes auxiliares hasta 600 amperios para protección de la batería cuando fluye toda la corriente de la aplicación. Los fusibles están diseñados para distribuir el calor lejos de los puntos débiles, un beneficio clave para cualquier clasificación de fusible y especialmente crítico para fusibles de alta potencia.

La misión de Eaton es mejorar la calidad de vida y el medio ambiente mediante el uso de tecnologías y servicios de gestión energética. Ofrecemos soluciones sostenibles para ayudar a nuestros clientes a administrar con eficacia su energía eléctrica, hidráulica y mecánica con más seguridad, eficiencia y confiabilidad. Los ingresos de Eaton en 2020 fueron de 17900 millones de USD y vendemos productos a clientes en más de 175 países. Tenemos aproximadamente 85000 empleados. Para obtener más información, visite www.eaton.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

