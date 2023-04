Eaton le da forma al futuro de la movilidad con soluciones de electrificación que se exhibirán en Auto Shanghai

Shanghái--(business wire)--abr. 18, 2023--

Eaton, la empresa de gestión inteligente de la energía, anunció hoy que su negocio de eMobility destacará su línea de soluciones de vehículos electrificados (electrified vehicle, EV), que incluye nuevos componentes de energía y su galardonada tecnología de protección de circuito Breaktor ™ en Auto Shanghai, que se llevará a cabo entre el 18 y el 27 de abril de 2023 in Shanghái, China.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230403005940/es/

Eaton’s line of electrified vehicle components includes circuit protection technologies, innovative terminals and connectors and ePowertrain systems. (Photo: Business Wire)

La tecnología de protección de circuitos Breaktor ofrece protección fiable, segura y rápida

La tecnología de protección de circuitos Breaktor es una solución avanzada de protección de circuitos para vehículos electrificados que combina la función de fusibles, interruptores pirotécnicos y contactores en un solo dispositivo coordinado. A medida que aumentan los niveles de potencia de los EV, la tecnología de protección de circuitos Breaktor resuelve el desafío cada vez mayor de coordinación entre fusibles y contactores, y ofrece una protección para sistemas de inversores y baterías de alta potencia.

Además de Breaktor, Eaton tiene fusibles de alto voltaje que actúan rápido en varios automóviles electrificados a nivel global. Tanto Breaktor como los fusibles se pueden integrar a unidades de distribución de energía (power distribution units, PDU) y a unidades de desconexión de batería (battery disconnect units, BDU) que sirven como soluciones completas de distribución de energía y protección para fabricantes de vehículos electrificados.

Cartera de conexiones de energía que cuenta con componentes comprobados de Royal Power Solutions

La división de Conexiones de Energía de Eaton cuenta con una cartera de soluciones de conectores y terminales que ofrecen a los clientes globales tecnologías diferenciadas en diferentes categorías, entre las que se incluyen: terminales de batería selladas; terminales de ojillo; terminales de caja de bloqueo de alta potencia; conectores; barras colectoras; y servicios de soporte. Conexiones de Energía de Eaton es una división de su negocio de eMobility y sus productos fueron diseñados y desarrollados por Royal Power Solutions, líder en componentes de distribución de señal y energía de alta precisión y de soluciones innovadoras para vehículos eléctricos que Eaton adquirió en 2022.

Cartera ePowertrain diseñada para optimizar sistemas de conducción

La unidad de negocio ePowertrain de Eaton se enfoca en productos de la cartera de transmisión, engranajes reductores y diferenciales para vehículos eléctricos de Eaton.

“La expansión continua de Eaton en Asia Pacífico es un paso importante para hacer crecer nuestro negocio de eMobility y ofrecer transmisiones y cajas de engranajes para EV de vanguardia en toda la región”, expresó Mark Kramer, director de la unidad de negocio, ePowertrain, negocio de eMobility de Eaton. “Estos componentes innovadores ayudan a los clientes de Eaton a entregar vehículos electrificados con mayor eficiencia en uno de los mercados más grandes del mundo”.

La cartera de transmisiones de múltiples velocidades de Eaton incluye transmisiones para vehículos eléctricos comerciales de 2, 4 y 6 velocidades. Las transmisiones de vehículos eléctricos de Eaton se basan en arquitecturas de eje intermedio comprobada, robusta y eficiente típica de las transmisiones manuales automatizadas (automated manual transmissions, AMT), y los cambios se sincronizan sin embrague mediante un motor de tracción.

Aprovechando su experiencia en la producción de transmisiones y conjuntos de engranajes fabricados para vehículos comerciales y de pasajeros, el Grupo de Vehículos de Eaton es líder en el diseño, desarrollo y suministro global de engranajes reductores para vehículos eléctricos. Ya sea un proyecto de industrialización a gran escala o una aplicación de nicho de mercado, Eaton se asocia con los clientes en programas de desarrollo conjunto o actúa como un proveedor de servicios único de componentes o sistemas de engranajes reductores de vehículos eléctricos. La experiencia de Eaton, tanto en diseño como en fabricación, le permite optimizar soluciones desde un aspecto técnico, comercial y de producción, lo que reduce el riesgo del diseño de múltiples iteraciones y permite acortar los tiempos de desarrollo.

A medida que el mercado de vehículos de pasajeros cambia cada vez más a los vehículos eléctricos, Eaton tiene la experiencia para proporcionar las soluciones que necesitan los fabricantes. Eaton ofrece una amplia gama de diferenciales especializados para vehículos eléctricos con un rendimiento comparable a los diferenciales diseñados para vehículos tradicionales con motor de combustión interna (internal combustion engine, ICE).

Eaton es una empresa de gestión inteligente de la energía dedicada a mejorar la calidad de vida y a proteger el medioambiente para las personas de todo el mundo. Eaton está guiada por nuestro compromiso de hacer negocios correctamente, de operar de manera sostenible y de ayudar a nuestros clientes a gestionar la energía, hoy y en el futuro. Al aprovechar las tendencias de crecimiento global de la electrificación y la digitalización, estamos acelerando la transición del planeta hacia las energías renovables, ayudando a resolver los desafíos más urgentes de la gestión de la energía en el mundo y haciendo lo mejor para nuestras partes interesadas y toda la sociedad.

Fundada en 1911, Eaton está marcando su 100 aniversario de cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York. En 2022, registramos ingresos de 20,8 mil millones de dólares y atendemos a clientes en más de 170 países. Para obtener más información, visite www.eaton.com. Síganos en Twitter y LinkedIn.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20230403005940/es/

CONTACT: Zijia Li

Zijiali@eaton.com

+86 215-200-0497

Keyword: ohio china united states north america asia pacific

Industry keyword: technology automotive transportation other construction & property general automotive other manufacturing other transport construction & property trucking alternative energy engineering energy transport automotive manufacturing manufacturing batteries ev/electric vehicles

SOURCE: Eaton

Copyright Business Wire 2023.

Pub: 04/18/2023 06:30 am/disc: 04/18/2023 06:31 am

http://www.businesswire.com/news/home/20230403005940/es

AP