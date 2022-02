Eaton presenta componentes eléctricos de bajo voltaje para aplicaciones de vehículos comerciales y todo terreno

GALESBURG, Michigan--(BUSINESS WIRE)--feb. 9, 2022--

La compañía de administración de energía Eaton anunció hoy que, a partir de ahora, su Grupo de Vehículos ofrece una gama de componentes eléctricos de bajo voltaje que cumplen con los requisitos de mayor energía y control, tales como conversión, protección y distribución para vehículos comerciales y todo terreno. Las tecnologías fueron diseñadas para distintos segmentos, incluido el sector de vehículos comerciales y las aplicaciones de la industria militar, de la construcción y agrícola.

“Le facilitamos la vida a los clientes, ya que les ofrecemos una línea completa de tecnologías eléctricas de bajo voltaje”, señaló Pratik Trivedi, vicepresidente y gerente general de Eaton eMobility North America. “Hay competidores que tienen estos productos de forma individual, pero nosotros ofrecemos una línea completa de soluciones eléctricas para vehículos comerciales y todo terreno.”

Las tecnologías livianas y de bajo voltaje de Eaton están diseñadas para soportar condiciones extremas. La cartera personalizable se puede integrar fácilmente a la arquitectura existente de un vehículo, en función de las exigencias del cliente.

Productos de bajo voltaje que eliminan la necesidad de la hidráulica en la agricultura

Los fabricantes de equipos para la agricultura están sumándose cada vez más a la industria de los vehículos comerciales al reemplazar los equipos existentes que tradicionalmente funcionan mediante la hidráulica con componentes eléctricos. Los componentes eléctricos eliminan el riesgo de derrames de líquidos que contaminan el suelo, destruyen los cultivos y son costosos de reparar.

Los componentes eléctricos de Eaton hacen que la transición de la hidráulica a la electrónica sea sencilla. Por ejemplo, si una sembradora de alto volumen que requiere 56 voltios se une a una arquitectura de 12 voltios, la caja de protección del circuito de conversión de energía CC-CC de Eaton aumenta la energía del tractor a 56 voltios para que funcione la sembradora; al mismo tiempo, elimina el enredo tradicional de las líneas hidráulicas.

Segmento de la construcción: transición a los aires acondicionados eléctricos y mayor seguridad

Los equipos de construcción y sus operadores suelen hacer tareas extenuantes en condiciones extremas. Los operadores pueden pasar largos períodos de tiempo sentados en la cabina en condiciones de mucho calor y con el aire acondicionado funcionando constantemente, lo que significa que el motor también debe funcionar. Cambiar a un sistema de aire acondicionado eléctrico permite que el equipo funcione mientras el motor está apagado, lo que genera un ahorro de combustible y reduce las emisiones del escape.

La línea de soluciones de control móvil OMNEX Trusted Wireless™ para maquinaria pesada y operaciones en el campo de Eaton ofrece un grado más alto de seguridad y eficiencia en los sitios de construcción. Los controladores inalámbricos operan maquinarias pesadas, como camiones cisterna de vacío, camiones remolcadores, mezcladoras de hormigón y grúas. El funcionamiento remoto ofrece distintos beneficios, como la reducción del personal en el sitio y la protección de los trabajadores, entre otros.

Los fabricantes de equipos de construcción también están adoptando arquitecturas de mayor voltaje, incluidos los sistemas de 48 y 56 voltios, para operar equipos más avanzados y con un consumo de energía más alto. Mientras esto cumple los requisitos de energía, sigue habiendo una necesidad de operar el vehículo y los sistemas de menor voltaje, como las luces y los equipos de comunicación. Las soluciones de inversores y conversores de energía CC-CC de Eaton se usan para reducir o aumentar el voltaje, según sea necesario. Las soluciones de protección de energía de Eaton funcionan junto con las soluciones de conversión de energía para garantizar que haya el voltaje y los niveles de corriente adecuados en los componentes eléctricos del vehículo.

“Ofrecemos funcionalidades inteligentes que nos diferencian de la competencia”, manifestó Trivedi. “Nuestros productos eléctricos están diseñados para funcionar juntos y proporcionar una solución de sistema para nuestros clientes”.

Eaton es una compañía de administración de energía que se dedica a mejorar la calidad de vida y a proteger el medioambiente para las personas de todo el mundo. Nos guía nuestro compromiso con hacer las cosas bien, operar de manera sostenible y ayudar a nuestros clientes a administrar la energía, tanto hoy como en el futuro lejano. Al aprovechar las tendencias mundiales de crecimiento en torno a la electrificación y digitalización, aceleramos la transición del planeta hacia las energías renovables, ayudamos a resolver los desafíos de administración de energía más apremiantes del mundo y hacemos lo que es mejor para las partes interesadas y para toda la sociedad.

Eaton, una empresa fundada en 1911, opera en la NYSE hace casi un siglo. En 2021, informamos ganancias por 19 600 millones de USD y prestamos servicio a clientes de más de 170 países. Para obtener más información, visite www.eaton.com. Síganos en Twitter y LinkedIn.

