Eaton suministrará la tecnología de protección de circuitos Breaktor® al principal fabricante de vehículos con sede en Europa para los nuevos modelos de vehículos eléctricos

La empresa de administración de energía Eaton anunció hoy que su negocio de eMobility ha recibido un contrato para suministrar su tecnología de protección de circuitos Breaktor ® a un fabricante de vehículos europeo para su uso en múltiples modelos de vehículos eléctricos con batería (battery electric vehicle, BEV) de 800 voltios.

La tecnología Breaktor es una nueva solución avanzada de protección de circuitos para BEV que combina la función de fusibles, interruptores pirotécnicos y contactores en un solo dispositivo coordinado. A medida que aumentan los niveles de potencia de los vehículos eléctricos, la solución de protección de circuitos Breaktor resuelve el desafío cada vez mayor de coordinación entre fusibles y contactores al tiempo que ofrece una protección rápida, segura y confiable para sistemas de inversores y baterías de alta potencia.

“Para satisfacer la demanda de los consumidores de vehículos eléctricos (electric vehicle, EV) de mayor alcance y carga más rápida, los nuevos EV tienen mayores niveles de potencia, lo que impulsa la necesidad de una protección de circuito avanzada para estos sistemas de alto voltaje”, dijo Scott Adams, presidente de eMobility de Eaton. “Nuestra tecnología Breaktor ofrece seguridad y confiabilidad mejoradas del sistema de EV con una arquitectura simplificada. De hecho, una unidad de protección de circuitos Breaktor puede reemplazar hasta 15 componentes. Estamos entusiasmados de traer una parte tan crítica del sistema de EV a este fabricante de vehículos de clase mundial”.

La tecnología de protección de circuitos Breaktor es una solución innovadora que aprovecha la tecnología eléctrica industrial y la experiencia automotriz de Eaton para brindar rendimiento y confiabilidad al tiempo que simplifica la arquitectura. Con una actuación de menos de 4 milisegundos para fallas de cortocircuito de hasta 900 voltios y 25 000 amperios, la tecnología de protección de circuitos Breaktor mejora la seguridad del vehículo y protege los componentes de cualquier nivel de sobrecorriente con mayor eficacia que los métodos tradicionales de protección de circuitos. La solución de protección de circuitos Breaktor se puede restablecer como un interruptor automático, lo que permite la reactivación del dispositivo luego de una verificación de la funcionalidad y reduce los costos tanto para el OEM como para el consumidor.

“En caso de colisión, la tecnología de protección de circuitos Breaktor de Eaton funciona en conjunto con los sistemas de seguridad del vehículo”, dijo Adams. “Desconecta rápidamente la batería de alto voltaje del resto del vehículo para protección y seguridad en caso de cualquier condición insegura”.

La tecnología de protección de circuitos Breaktor brinda a los fabricantes de BEV varios beneficios adicionales, que incluyen:

La solución de protección de circuitos Breaktor fue diseñada y probada en las instalaciones eléctricas avanzadas de Eaton en Bonn, Alemania, con la subproducción programada para comenzar este año en Gummersbach, Alemania, y el ensamblaje final en Győr, Hungría.

Eaton es una compañía de administración de energía que se dedica a mejorar la calidad de vida y a proteger el medioambiente para las personas de todo el mundo. Nos guía nuestro compromiso con hacer las cosas bien, operar de manera sostenible y ayudar a nuestros clientes a administrar la energía, tanto hoy como en el futuro lejano. Al aprovechar las tendencias mundiales de crecimiento en torno a la electrificación y digitalización, aceleramos la transición del planeta hacia las energías renovables, ayudamos a resolver los desafíos de administración de energía más apremiantes del mundo y hacemos lo que es mejor para las partes interesadas y para toda la sociedad.

Eaton, una empresa fundada en 1911, opera en la NYSE desde hace casi un siglo. En 2021, nuestras ganancias fueron de 19 600 millones de USD y prestamos servicio a clientes de más de 170 países. Para obtener más información, visite www.eaton.com. Síganos en Twitter y LinkedIn.

