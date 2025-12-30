EAU anuncia retirada voluntaria de fuerzas restantes en Yemen en crisis con Arabia

Por Yomna Ehab, Nayera Abdallah y Maha El Dahan

30 dic (Reuters) - Emiratos Árabes Unidos anunció el martes la retirada de sus fuerzas restantes en Yemen, después de que Arabia Saudita respaldó un llamado para que las fuerzas emiratíes abandonaran el país en un plazo de 24 horas

La medida se adoptó tras un ataque aéreo de la coalición liderada por Arabia Saudita contra el puerto de Mukalla, en el sur de Yemen

El ataque contra lo que, según Riad, era un cargamento de armas vinculado a EAU, supuso la escalada más significativa hasta la fecha entre ambas potencias del Golfo Pérsico

Los dos pesos pesados, antaño pilares gemelos de la seguridad regional, han visto cómo sus intereses divergen ahora en todos los ámbitos, desde las cuotas de petróleo hasta la influencia geopolítica

Arabia Saudita dijo más temprano en el día que su seguridad nacional es una línea roja y denunció que EAU presionó a los separatistas del sur de Yemen para que llevaran a cabo operaciones militares que habían alcanzado las fronteras del reino

Se trata de las palabras más duras proferidas hasta ahora por Riad contra EAU en el enfrentamiento entre ambos, que en su día cooperaron en una coalición contra los hutíes yemeníes -alineados con Irán-, pero cuyos intereses en Yemen se han ido distanciando en los últimos años

Las fricciones crecieron en el seno de la coalición cuando Abu Dabi apoyó a los separatistas del sur que buscaban el autogobierno, mientras que Riad seguía apoyando al gobierno de Yemen, reconocido internacionalmente, lo que acabó creando una ruptura abierta entre ambos aliados

El martes, la coalición atacó lo que dijo que era un muelle utilizado para proporcionar apoyo militar extranjero a los separatistas respaldados por EAU. El jefe del consejo presidencial de Yemen, respaldado por Arabia Saudita, dio a las fuerzas emiratíes un ultimátum de 24 horas para que se marcharan

(Reporte de Yomna Ehab, Hatem Maher y Mohammed Ghobari en El Cairo y Nayera Abdallah, Ahmed Elimam y Jana Choukeir en Dubái; escrito por Maha El Dahan y Nayera Abdallah; editado en español por Patrycja Dobrowolska y Carlos Serrano)