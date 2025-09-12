EAU convoca al embajador israelí por el ataque en Qatar, según una emisora israelí

DUBÁI, 12 sep (Reuters) -

Emiratos Árabes Unidos (EAU) convocó el viernes al embajador israelí por el ataque israelí contra dirigentes de Hamás en Qatar, informó la emisora israelí KAN, en otra señal de tensión entre los dos países con estrechos lazos económicos y de defensa.

Incluso antes del ataque del martes en la capital qatarí, Doha, las relaciones entre Abu Dabi y el gobierno de extrema derecha de Israel estaban tensas a causa de la prevista anexión israelí de Cisjordania, que según los EAU constituiría una "línea roja".

El intento israelí de asesinar a dirigentes políticos de Hamás provocó la condena internacional, pero el miércoles un impenitente primer ministro israelí advirtió a Qatar de que expulsara a los dirigentes de Hamás o "los llevara ante la justicia, porque si no lo hacéis vosotros, lo haremos nosotros".

EAU, el país árabe más destacado en normalizar sus lazos con Israel en 30 años, condenó las declaraciones de Netanyahu como "hostiles", mientras su presidente, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, realizaba una gira por los países árabes del golfo con el objetivo de coordinar posturas sobre el ataque israelí.

No hubo comentarios inmediatos de los ministerios de Asuntos Exteriores de EAU e Israel sobre el informe de la KAN.

El ataque de Doha fue especialmente delicado porque Qatar ha estado acogiendo y mediando en las negociaciones destinadas a garantizar un alto el fuego en la guerra de Gaza.

Doha acogerá una cumbre árabe-islámica de emergencia este domingo y el lunes para debatir el ataque israelí.

El conflicto fue desencadenado tras un ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. Hamás mató a 1200 personas, en su mayoría civiles, y unas 251 fueron tomadas como rehenes, según los recuentos israelíes. Más de 64.000 personas, también civiles en su mayoría, han muerto desde entonces durante la guerra, según las autoridades sanitarias locales.

EAU, uno de los principales productores de petróleo y centro regional de comercio e intercambio, con influencia diplomática en todo Oriente Medio, firmó en 2020 un acuerdo de normalización con Israel en el marco de los Acuerdos de Abraham, con la mediación de Estados Unidos, que allanó el camino para estrechar los lazos económicos y de seguridad, incluida la cooperación en materia de defensa.